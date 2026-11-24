باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها وضعیت بهداشت و درمان در بیمارستان شریعتی شهر تهران مورد انتظار بیماران نیست و آنها را رنجیده خاطر کرده است. با توجه به پیگیری بیماران، برای رفع این مشکل هنوز هیچ اقدام موثری برای رفع این مشکل صورت نگرفته است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام این درمانگاه که به بیماران مبتلا به سرطان خدمت ارائه میدهد به شدت از نبود مدیریت مناسب و کمبود امکانات رنج می‌برد. ازدحام بیماران، تعداد کم کارمندان نوبت دهی، وجود تنها یک دستگاه پرداخت قبض، ندا امکانات اولیه مانند آبخوری و حتی پریز برق، نداشتن امکانات کمک‌های اولیه، عدم تهویه مناسب با توجه به نیاز بعضی از بیماران شیمی درمانی به هوای پاک پیگیری بسیاری صورت گرفت، اما نتیجه مطلوبی دریافت نکردیم.

لطفاً در این خصوص گزارشی تهیه بفرمایید، شاید کمکی به بیماران صعب لاعلاج شود. با تشکر.