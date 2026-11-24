باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا هاشمی‌فر اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی مبنی بر نگهداری اشیای تاریخی توسط فردی در یکی از روستا‌های شهرستان دلفان موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی پاسگاه کاکاوند شرقی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی با هماهنگی قضایی، در بازرسی از منزل فرد موردنظر، ۱۷ قطعه شی باستانی را کشف کردند که برابر نظر کارشناسان میراث فرهنگی مربوط به حدود ۲ هزار سال قبل از میلاد (عصر مفرغ) می‌باشد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار هاشمی‌فر با تاکید بر اهمیت صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی کشور، قاچاق و نگهداری غیرمجاز اشیای باستانی را تعرض به هویت و پیشینه تمدنی ملت ایران دانست و عنوان کرد: آثار تاریخی و باستانی، سرمایه‌های ارزشمند و بخشی از شناسنامه فرهنگی این سرزمین هستند و حفاظت از آنها وظیفه‌ای همگانی است.

منبع: پلیس لرستان