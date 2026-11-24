باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد اوالی مدیر توسعه مرزبین المللی شلمچه گفت: در دو روز گذشته فعالیت تجاری در مرز شلمچه به علت مشکلات زیرساختی در گمرک کشور عراق و با تصمیم مسئولان این کشور متوقف شده بود که دوشنبه شب، این مشکل از سوی عراقی‌ها برطرف شده است.

اوالی گفت: در حال حاضر مشکلی برای انجام تبادلات تجاری در مرز شلمچه وجود ندارد و صادرات و واردات به صورت شبانه روزی در حال انجام است.

در روز‌های گذشته مشکلات فنی و گمرکی در مرز‌های کشور عراق سبب اخلال در صادرات و واردات شده و بازرگانان ایرانی و عراقی را با چالش رو‌به‌رو کرده بود.