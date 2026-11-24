باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر حسن‌پور در آیین افتتاح، تجهیز و به‌روزرسانی کتابخانه‌های دانشگاه، با تأکید بر ضرورت تأمین منابع علمی روزآمد و فراهم‌سازی فضای استاندارد مطالعه برای کاربران اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما، توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و ایجاد محیطی مناسب و استاندارد برای ارتقای فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی دانشجویان و اعضای هیئت علمی بوده است.

وی افزود: در همین راستا، تحول چشمگیری در زیرساخت‌های پژوهشی، آزمایشگاهی و منابع کتابخانه‌ای دانشگاه با اعتباری بالغ بر بیش از 6 میلیارد تومان رقم خورده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با تشریح اقدامات انجام‌شده گفت: طی سال‌های اخیر، بیش از ۱ میلیارد تومان برای خرید کتاب‌های جدید و حدود 5 میلیارد تومان برای تجهیز زیرساخت‌ها، تأمین میز و صندلی استاندارد جهت مطالعه و تجهیزات رایانه‌ای کتابخانه‌ها هزینه شده است.

وی با اشاره به توسعه فضاهای کتابخانه‌ای دانشگاه تصریح کرد: برای نخستین‌بار، کتابخانه‌های دانشکده‌های پرستاری و مامایی و بهداشت راه‌اندازی شدند. همچنین کتابخانه دانشکده علوم پزشکی بروجن و دانشکده دندانپزشکی به فضاهای جدید منتقل شدند و کتابخانه‌های بیمارستان‌های هاجر (س) و آیت‌الله کاشانی شهرکرد نیز تجهیز و نوسازی شدند.

دکتر حسن‌پور ادامه داد: کتابخانه دانشکده پزشکی نیز به‌طور کامل بهسازی و تجهیز شده است و در این راستا، تأمین و توسعه منابع اطلاعاتی به ویژه الکترونیکی، از جمله کتاب‌های الکترونیکی (E-Book) با هدف تسهیل دسترسی کاربران به منابع علمی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون هفت کتابخانه با بیش از ۳۱ هزار جلد کتاب چاپی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد فعال هستند، خاطرنشان کرد: با ارتقای زیرساخت‌های فناوری، فراهم‌سازی امکان اتصال لپ‌تاپ‌های دانشجویان به شبکه و دسترسی به جدیدترین نسخه‌های منابع الکترونیکی، بستر مناسبی برای دسترسی آسان به منابع علمی و پشتیبانی از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی فراهم شده است.