باشگاه خبرنگاران جوان - محمدهادی صلح‌جو، مدیر شبکه رادیویی قرآن و رئیس شورای تخصصی قرآن معاونت صدای رسانه ملی با اشاره به سفر مدیران شبکه رادیویی قرآن به استان خراسان رضوی و شهر مشهد مقدس اظهار کرد: در ادامه سفر‌های استانی شبکه رادیویی قرآن، این بار در مشهد مقدس حضور یافتیم و با جمعی از فعالان و چهره‌های قرآنی استان دیدار و گفت‌و‌گو کردیم. در این دیدارها، ظرفیت‌های قرآنی مشهد و زمینه‌های تولید برنامه‌های جدید با مشارکت فعالان قرآنی استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

وی با اشاره به حضور در آیین اختتامیه نشست جلسات خانگی قرآن کریم در حرم مطهر رضوی افزود: ترویج و تبلیغ فرهنگ جلسات خانگی قرآن از موضوعات مهمی است که می‌تواند در گسترش فعالیت‌های مردمی و تقویت انس خانواده‌ها با کلام وحی نقش مؤثری داشته باشد. در همین راستا، درباره راهکار‌های معرفی و حمایت رسانه‌ای از این جلسات گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردیم.

مدیر شبکه رادیویی قرآن همچنین از حضور در آیین اختتامیه مسابقات سراسری قرآن کریم کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: این برنامه نیز فرصت مناسبی برای تعامل با فعالان و مسئولان قرآنی و آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های موجود در این حوزه بود.

صلح‌جو با اشاره به دیدار با مسئولان مرکز قرآن آستان قدس رضوی تصریح کرد: در این نشست، زمینه‌های همکاری مشترک میان شبکه رادیویی قرآن و مرکز قرآن آستان قدس رضوی، تولید برنامه‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت حرم مطهر امام رضا (ع) برای تولید و پخش برنامه‌های قرآنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی هدف اصلی از سفر‌های استانی مدیران شبکه را ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با مخاطبان و فعالان قرآنی دانست و خاطرنشان کرد: شنیدن دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهاد‌های مخاطبان خاص رادیو قرآن و استفاده از ایده‌های آنان برای اداره بهتر شبکه، از مهم‌ترین اهداف این سفرهاست.

رئیس شورای تخصصی قرآن معاونت صدای رسانه ملی در پایان تأکید کرد: اعتقاد داریم رادیو قرآن متعلق به همه قرآنیان کشور و دوستداران کلام‌الله مجید در سراسر ایران است؛ از همین رو، وظیفه داریم با تمرکززدایی و توجه بیشتر به ظرفیت‌های استان‌ها، زمینه حضور و مشارکت فعالان قرآنی نقاط مختلف کشور را در برنامه‌سازی و فعالیت‌های شبکه فراهم کنیم.

منبع: روابط عمومی شبکه رادیویی قرآن