باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز سه‌شنبه ۳ آذر در بیست و یکمین مقصد از سفرهای استانی دولت وفاق ملی با استقبال جمعی از مقامات محلی، وارد استان خراسان رضوی شد.

پزشکیان به زیارت بارگاه منور امام رضا(ع) مشرف شد

دکتر پزشکیان پس از ورود به استان، به زیارت مضجع شریف و نورانی حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع)، امام هشتم شیعیان، مشرف شد و برمزار رهبر شهید انقلاب نیز ادای احترام کرد.

رییس جمهور همچنین با حضور بر مزار شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شهید، ضمن قرائت فاتحه یاد و خاطره آن شهید را گرامی داشت.

زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) شرکت در نشست با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، دیدار با فرهیختگان و کنشگران اجتماعی و فرهنگی، نشست با دانشگاهیان و اساتید، مبلغان و نخبگان حوزه علمیه خراسان رضوی ، شرکت در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان ، حضور در جلسه بررسی پیشرفت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در استان و دیدار با جمعی از ادیبان و شاعران و نویسندگان خراسان رضوی از جمله برنامه های سفر رییس جمهوری به مشهد است.

افتتاح فاز یک خط سه قطار شهری مشهد نیز از دیگر برنامه های رییس جمهوری در سفر به این کلانشهر عنوان شده است.