باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۳ آذر) گفت: در هفته‌ای قرار داریم که روزهایش متبرک به نام بسیج است؛ نهادی که یادگار امام عظیم‌الشأن و فرزندان جان‌برکف اوست. بسیج فراتر از یک سازمان، شبکه‌ای فراگیر از ایمان، انگیزه و تخصص برخاسته از بطن توده‌های مردم است؛ چنان که امام کبیر انقلاب (رضوان الله تعالی علیه) فرمودند که دست و بازوی بسیجیان را می‌بوسند و امام شهید انقلاب نیز فتح‌الفتوح امام را پرورش جوانان خداجوی بسیجی دانستند. یعنی بسیج، پیش از آنکه یک تشکیلات اداری باشد، یک فرهنگ است؛ فرهنگ مسئولیت‌پذیری، پیش‌قدم‌بودن در میدان‌های سخت و خدمت بی‌منت و جهادی به همه مردم با هر سلیقه و نگاهی؛ بسیج یعنی حضور در میادین خدمت به ملت ۹۰ میلیونی مبعوث شده که در مقابل دشمن آمریکایی‌ـ صهیونیستی پناهگاه ایران شده‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیج فرزند زمانه خویش و فلسفه وجودی آن، ایستادن در نقطه نیاز‌های واقعی جامعه است؛ روزی در جبهه‌های دفاع مقدس ۸ ساله، خاکریز دفاع از شرافت این ملت شد و روزی دیگر در خط مقدم سازندگی، محرومیت‌زدایی و گره‌گشایی از زندگی مردم حضور یافت و این روز‌ها که دشمن می‌خواهد جنگ را به داخل کشور و به شهر‌ها بکشاند، بسیج باید نقطه‌ی اتکای امنیت مردم ایران در گوشه و کنار کشور باشد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: امنیت و آرامش محلات مرهون حضور و فداکاری نیرو‌های بسیج است. تجربه قریب به ۵ دهه اخیر نیز نشان داده که هر جا مردم پای کار آمده‌اند، مشکلات با سرعت و کیفیت بهتر و بیشتری حل شده است و از همین رو باید همه ما مسئولان در هر نهاد و جایگاهی به مردمی‌سازی امنیت کمک کنیم. مردمی‌سازی امنیت نیز یعنی بسیج؛ که دست در دست مردم هر محله، مسائل را رصد کند، واسطه میان مردم و نهاد‌ها باشد و توطئه‌ها و طراحی‌های دشمن را در هسته‌های محلی خنثی سازد. حضور فعال بسیج در محلات در کنار اراده اهالی محل باعث می‌شود تا هیچ گرهی در زندگی ساکنین محله بسته نماند. ایجاد شبکه‌های یاری‌رسانی در محلات، حل مسائل معیشتی روزمره و پیوند زدن مطالبات به‌حق مردم به تصمیمات کلان و رساندن صدای مردم به مسئولان، رسالت بزرگ این نهاد مردمی و یادگار امام راحل است.

قالیباف ادامه داد: البته وقتی از همراهی بسیج و مردم سخن می‌گوییم، معنای آن حلقه‌های محدود و گروه‌های محصور نیست؛ بلکه همراهی بسیج با ملت ۹۰ میلیونی مبعوث شده است. همان ایرانیانی که همگی با هر سلیقه و نگاهی، دل‌بسته ایران بزرگ و عزت و امنیتش هستند و بعد از جنگ ۱۲ روزه و به‌خصوص جنگ ۴۰ روزه به خیابان‌ها آمدند و اجازه ندادند دشمن به اهداف خود برسد. مأموریت امروز بسیج، تقویت این همبستگی فراگیر میان همه مردم ایران است.

رئیس قوه مقننه گفت: همچنین هم‌زمان با ایام وفات حضرت‌ام‌البنین (سلام الله علیها)، یاد و خاطره مادران گران‌قدر شهدا را گرامی می‌داریم. مادرانی که با قلبی آکنده از ایمان و با تأسی به مکتب مادر حضرت عباس علیه‌السلام، پاره‌های تن خود را فدای اسلام و این مرز و بوم کردند و صبرشان ستون‌های ایستادگی این کشور است. تاریخ هیچ‌گاه از یاد نخواهد برد که امنیت، عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی، مرهون اشک‌ها و دعا‌های این مادران صبور و فداکار است.

قالیباف گفت: متاسفانه روز یک شنبه اتفاق بی‌سابقه‌ای رقم خورد و نمایندگانی به تعداد کمتر از انگشتان یک دست، با جنجال، سروصدا و تهدید به بی نظمی اجازه‌ برگزاری جلسه‌ علنی مجلس را ندادند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس بیان کرد: مجلس محل تضارب آراست و قانون آیین‌نامه داخلی، سازوکارهای متنوعی را برای بیان و پیگیری اعتراض نمایندگان محترم در نظر گرفته است. مردم بارها و بارها شاهد تندترین اعتراضات در مجلس بوده‌اند و همچنان این امکان برای نمایندگان وجود داشته و خواهد داشت. اما اینکه چند نفر برای تحمیل خواسته‌های خود مانع برگزاری صحن مجلس شوند، بسیار خطرناک است و نباید اجازه داد این اقدام به امری عادی و کم‌هزینه تبدیل شود تا از تکرار آن برای همیشه جلوگیری شود.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: آنچه ناپسندی این کار را دوچندان می‌کند، این است که اکنون در شرایط جنگی قرار داریم؛ از یک سو، دشمنان ما چشم طمع به این قبیل اختلاف‌افکنی‌ها دوخته‌اند و از سوی دیگر، مردم در میانه مشکلات معیشتی، نظاره‌گر رفتار مسئولان کشور هستند. همچنین، دستور صریح رهبر معظم انقلاب را داریم که باید مراقب وحدت و انسجام میان مسئولان باشیم. امر روشن مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان را باید آویزه گوش خود کنیم که اختلافات غیرموجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنیم.

قالیباف تاکید کرد: هیئت‌رئیسه و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه دارند برای جلوگیری از تکرار این بدعت‌ها، ترتیباتی اتخاذ کنند. مردم و رهبر معظم انقلاب از ما انتظار دارند توجه خود را به مسائل اصلی، به‌ویژه معیشت مردم، اختصاص دهیم. تک‌تک نمایندگان وظیفه دارند پیشگام حل مشکلات باشند و از هرگونه حاشیه و جنجال جلوگیری کنند.

رئیس مجلس بیان کرد: در پایان، در مواجهه با یاوه‌گویی‌ها و اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، لازم است تأکید کنم که موضع ما روشن و تغییرناپذیر است. تحریم مردم ایران و تأکید بر فشارهای اقتصادی، بیش از هر چیز، نشانه درماندگی آمریکایی‌ها در مقابل ملت عزیز، مقاوم و مستقل ماست. حرف ما همان است که قبلاً گفته‌ایم: پیش از اجرای هفت شرط ایران، هیچ اقدام و مذاکره‌ای در کار نخواهد بود و در مقابل دشمن نیز، در صورت خطای دشمن، آماده پاسخ‌گویی قاطع و تغییر جغرافیای نبرد هستیم.