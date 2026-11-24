باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - سرهنگ مراد هنرور اظهار کرد: در راستای تشدید کنترل و پایش نوار مرزی و مقابله با قاچاق کالا، مرزبانان این فرماندهی با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق تحرکات قاچاقچیان، موفق به شناسایی و توقیف یک محموله سیگار خارجی قاچاق شدند.

وی افزود: مرزبانان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، در عملیاتی ضربتی موفق به کشف ۱۵۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق شدند.

فرمانده هنگ مرزی بانه با اشاره به ارزش ۱۵ میلیارد ریالی محموله کشف‌شده، بیان کرد: قاچاقچیان قصد داشتند این محموله را به‌صورت غیرقانونی از مرز وارد کشور کنند که با هوشیاری و اقدام به‌موقع مرزبانان، نقشه آنان ناکام ماند.