باشگاه خبرنگاران جوان - نصرالله پژمانفر در تشریح نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که با موضوع مدیریت مصرف بنزین و با حضور کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، برگزار شد، گفت: مدیریت مصرف بنزین در ۱۱ استان از طریق حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و اختصاص سهمیه سوم ۵۰ لیتری در ۲۰ استان دیگر، ازجمله تهران، با شناسه‌دار کردن کارت‌های سوخت دنبال می‌شود.

وی افزود: در روش دوم، رانندگان برای دریافت شناسه چهاررقمی یک‌بارمصرف باید از کارت بانکی استفاده کنند که این فرایند ممکن است سبب ایجاد صف در جایگاه‌ها شود، بنابراین مقرر شد امکان دریافت شناسه از طریق نرم‌افزار فراهم شود تا رانندگان بدون خروج از خودرو کد موردنیاز را دریافت کنند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به ضرورت تأمین سوخت گروه‌های خاص، ازجمله رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و موتورسواران فاقد بیمه تصریح کرد: برای رفع دغدغه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مقرر شد سهمیه سوخت بر اساس میزان پیمایش آنها اختصاص یابد و برای موتورسواران نیز تدابیر لازم پیش‌بینی شود.

پژمانفر همچنین از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خواست جدول زمان‌بندی اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های سوخت در استان‌های باقی‌مانده را به کمیسیون ارائه کند.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، انضباط‌بخشی به مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت است، تأکید کرد: سوخت موردنیاز مردم و مسافران باید بدون نگرانی و محدودیت تأمین شود.

منبع: خانه ملت