در پیش‌نشست هماهنگی «رویداد ملی فناورانه صنعت حمل‌ونقل هوایی ایران» ریحانه اخلاقی مشاور ریاست سازمان و دبیر اجرایی رویداد، تجمیع نیازهای مشترک ناوگان‌ها را فرصتی برای ایجاد بازار تولید و تعمیر در داخل کشور دانست.

او همچنین پیشنهاد کرد دبیرخانه‌ای دائمی زیر نظر سازمان، پروژه‌های منتخب را از زمان اعلام نیاز تا بهره‌برداری پیگیری کند.

نیاز مشترک چند ناوگان، بازار واقعی برای یک سازنده

اخلاقی با اشاره به فعالیت‌های اخیر دبیرخانه گفت: گردآوری نیازهای شرکت‌های هواپیمایی و هلیکوپتری، مجموعه‌های فرودگاهی و مراکز تعمیر و نگهداری هواپیما (MRO) از طریق مکاتبه، ارسال فرم و برگزاری جلسات کارشناسی آغاز شده است.

به گفته وی، در جریان این گفت‌وگوها استقبال بهره‌برداران افزایش یافته و شماری از شرکت‌های هواپیمایی و هلیکوپتری برای ارائه نیازهای خود در رویداد اعلام آمادگی کرده‌اند.

اخلاقی تصریح کرد: چند بهره‌بردار ممکن است برای ناوگان خود به یک قطعه یا خدمت تعمیراتی یکسان نیاز داشته باشند و از تقاضای یکدیگر بی‌اطلاع باشند. سازمان هواپیمایی کشوری به‌واسطه ارتباط با بهره‌برداران سراسر کشور می‌تواند این تقاضاها را کنار هم بگذارد.

در چنین شرایطی، سفارش‌های پراکنده‌ای که هرکدام به‌تنهایی برای آغاز تولید کافی نیستند، در مجموع می‌توانند سرمایه‌گذاری یک سازنده داخلی را توجیه کنند.

خودباوری و خوداتکایی؛ از توان متخصصان داخلی تا نیاز عملیاتی

دبیر اجرایی رویداد با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر تولید دانش‌بنیان و بهره‌گیری از توان متخصصان داخلی، الگوی «ارائه معکوس» یا «ریورس‌پیچ» را مبنای طراحی این رویداد دانست. در این الگو، نخست بهره‌بردار توضیح می‌دهد که به چه قطعه یا خدمتی نیاز دارد، تقاضا چند بار در سال تکرار می‌شود و راهکار پیشنهادی باید چه شرایطی داشته باشد.

سپس شرکت‌های دانش‌بنیان، قطعه‌سازان، مراکز تعمیراتی و گروه‌های دانشگاهی، از جمله پژوهشگران و دانشجویان، برای همان مسئله راهکار ارائه می‌کنند. همچنین در برخی موارد، ایجاد توان تعمیر یک قطعه یا ساخت تجهیز آزمون آن می‌تواند نیاز بهره‌بردار را برطرف کند.

به گفته اخلاقی، در بازسازی صنعت پس از جنگ، اولویت با طرح‌هایی است که بیشترین اثر را بر کاهش توقف ناوگان و تداوم پروازها دارند. طراحی زمان می‌برد، آزمون هزینه دارد و تأیید فنی مستلزم ارائه مستندات است. ورود زودهنگام بهره‌بردار، سازنده و متخصصان آزمون به گفت‌وگو، فرصت می‌دهد این الزامات از ابتدای پروژه روشن شود.

وی این رویکرد را هم‌راستا با هدف ارتقای کیفیت خدمات مسافری و باری ناوگان هوایی در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت دانست.

همکاری بین‌نهادی برای تبدیل نیاز به پروژه

اخلاقی در تشریح الگوی همکاری پیشنهادی گفت سازمان هواپیمایی کشوری در جایگاه نهاد حاکمیتی و تنظیم‌گر، نیازهای مشترک صنعت را شناسایی و اولویت‌بندی می‌کند و هماهنگی میان بهره‌برداران و نهادهای همکار را بر عهده دارد. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری می‌تواند شرکت‌های فناور توانمند را متناسب با هر نیاز به صنعت معرفی کند.

در این راستا مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری نیز می‌تواند در شکل‌گیری پروژه‌های مشترک میان صنعت، دانشگاه و سازندگان داخلی مشارکت داشته باشد. صندوق نوآوری و شکوفایی در این همکاری نقش حامی و مشوق را دارد و می‌تواند از طریق مشوق‌ها و ابزارهای تأمین مالی، از نمونه‌سازی، آزمون و تجاری‌سازی طرح‌های واجد شرایط پشتیبانی کند.

در حاشیه‌ی این رویداد، پنل‌هایی برای بررسی چالش‌های مشترک، کارگاه‌هایی برای تعریف دقیق مسائل و نشست‌های مستقیم میان متقاضیان و ارائه‌دهندگان راهکار پیش‌بینی شده و محورهای این برنامه نیز، ناوگان و تعمیرات، فرودگاه و خدمات زمینی، ناوبری و ایمنی، خدمات مسافری و بار، آموزش و شبیه‌ساز، سلامت هوانوردی، بهره‌وری انرژی و کاربرد داده و هوش مصنوعی در عملیات عنوان شده است.

مشاور ریاست سازمان بر استقلال ارزیابی فنی نیز تأکید کرد و گفت: بخشی از نقش توسعه‌ای سازمان آن است که سازندگان از ابتدای کار با الزامات آزمون و مدارک موردنیاز آشنا شوند. تصمیم درباره تأیید فنی هر محصول را سازمان هواپیمایی کشوری در مقام مرجع صلاحیت‌دار، در حدود صلاحیت خود و به‌طور مستقل، بر پایه مستندات و الزامات ایمنی اتخاذ می‌کند.

پیشنهاد تشکیل دبیرخانه دائمی؛ پیگیری هر نیاز تا بهره‌برداری

اخلاقی در ادامه گفت: پیشنهاد می‌شود دبیرخانه دائمی تعامل صنعت و زیست‌بوم فناوری زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری تشکیل شود. بر اساس این پیشنهاد، برای هر نیاز اولویت‌دار، بهره‌بردار متقاضی، مسئول پیگیری، اقدام بعدی و زمان‌بندی مشخص خواهد شد. دبیرخانه همچنین روند تبدیل تفاهم‌های اولیه به قرارداد و پیشرفت پروژه‌ها در مراحل تأمین مالی، نمونه‌سازی، آزمون و بهره‌برداری را پیگیری خواهد کرد.

اخلاقی با اشاره به هزینه‌های تأمین قطعات هواپیما اظهار کرد: تأمین قطعات از خارج کشور مستلزم صرف هزینه ارزی است.متداول است که قطعات هواپیما برای تعمیر به خارج ارسال می‌شود؛ این یک فرآیند زمان‌بر بوده که ممکن است موجب زمینگیری طولانی‌مدت ناوگان هوایی شود.

وی با بیان اینکه شرکت‌های هواپیمایی مجبورند برای دریافت قطعه موردنیاز، چندین برابر هزینه پرداخت کنند، افزود: اگر فرصتی فراهم شود تا قطعات موردنیاز با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور تولید شوند، می‌توان کمک مؤثری به صنعت حمل‌ونقل هوایی کرد و در هزینه‌های ارزی تعمیرات و تولید قطعات مصرفی صرفه‌جویی داشت.

وی اظهار کرد: معاونت استاندارد پروازی سازمان هواپیمایی کشوری در تمام مراحل تولید قطعه حضور دارد تا در صورتی‌ که قطعه‌ای در یک شرکت دانش‌بنیان ساخته شد و هنگام ارائه به شرکت هواپیمایی، به دلیل نداشتن استانداردهای لازم، قابل استفاده نبود،‌ پیشگیری شود و نظارت لازم انجام شود.

مشاور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: این سازمان الزامات موردنیاز را به شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام می‌کند تا این شرکت‌ها محصولی تولید کنند که امکان استفاده از آن در صنعت حمل‌ونقل هوایی وجود داشته باشد.

اخلاقی در ادامه افزود: در رویداد ملی فناورانه صنعت حمل‌ونقل هوایی، معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری کارگروهی برای شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه شرکت‌های فعال در حوزه پارت ۲۱و ۱۴۵ تشکیل می‌دهد که موضوعات مربوط به تعمیر و نگهداری، طراحی، تولید و ساخت قطعات هواپیما را بررسی و ایرادات احتمالی را برطرف خواهد کرد.

صرفه‌جویی ارزی از مسیر شناسایی قطعات پرهزینه

به گفته دبیر اجرایی رویداد، گردآوری اطلاعات بهره‌برداران به سازمان امکان می‌دهد مشخص کند کدام قطعات در کدام ناوگان بیشترین ارزبری را دارند، تأخیر در تأمین کدام اقلام بیشترین توقف عملیاتی را به همراه دارد و برای کدام‌یک راهکار داخلیِ تأییدشده در دسترس است. این اطلاعات می‌تواند مبنای اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری قرار گیرد. پس از ورود راهکار داخلی به خدمت نیز می‌توان نتیجه را با مقایسه هزینه ارزی تأمین، مدت تعمیر و زمان توقف ناوگان با وضعیت پیشین سنجید.

نمایندگان و معاونین شرکت‌های هواپیمایی، هلی‌کوپتری و مراکز MRO (مراکز تعمیر و نگهداری)،مدیران سلزمان هواپیمایی کشوری در این رویداد حضور داشتند.