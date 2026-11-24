باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که حدود ۵۰ فروند کشتی حامل نفت، گاز مایع، محصولات شیمیایی و دیگر مواد تجاری در نقاط مختلف جهان هدف حملات سایبری قرار گرفته‌اند.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، مقام‌های دولت آمریکا و منابع آگاه اعلام کرده‌اند که برخی از کشتی‌های هدف قرارگرفته، پیام‌های هشدار و تهدید‌هایی درباره بمب‌گذاری دریافت کرده‌اند که در آنها احتمال انفجار شناور‌ها مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، دامنه حملات به کشتی‌هایی در سواحل اروپا و آسیا نیز رسیده و دو فروند شناور در مسیر حرکت به سوی ایالت تگزاس آمریکا، تهدید‌هایی مبنی بر بمب‌گذاری دریافت کرده‌اند.

وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت واشنگتن در حال بررسی احتمال دست داشتن ایران در این حملات است؛ با این حال، منابع مورد استناد این روزنامه اذعان کرده‌اند که تاکنون شواهدی برای این ادعا به دست نیامده است.

این روزنامه همچنین گزارش داد که مقام‌های آمریکایی احتمال دخالت روسیه در حملات سایبری علیه کشتی‌های تجاری را نیز بررسی می‌کنند.

منبع: وای نت