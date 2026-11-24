باشگاه خبرنگاران جوان - دختران آبی که نیم‌فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر هاکی روی یخ بانوان را با اقتدار و کسب عنوان قهرمانی به پایان رسانده بودند، در دومین مسابقه خود در نیم‌فصل دوم به مصاف تیم هاکی پاندا رفتند، دیداری که با شروعی طوفانی از سوی استقلال همراه بود و آبی‌پوشان از همان دقایق ابتدایی برتری خود را به حریف دیکته کردند.

شروع سریع استقلال با گل محیا

استقلالی‌ها برای نشان دادن انگیزه خود در این مسابقه به زمان زیادی نیاز نداشتند. محیا هاشمی‌زاده در همان دقیقه نخست تایم اول موفق شد دروازه هاکی پاندا را باز کند تا آبی‌پوشان خیلی زود از حریف پیش بیفتند.

فشار حملات استقلال ادامه پیدا کرد و دقایقی بعد فاطمه اسماعیلی دومین گل تیمش را به ثمر رساند. هاکی پاندا در ادامه یکی از گل‌های خورده را جبران کرد تا اختلاف به حداقل برسد، اما این گل نتوانست مانع ادامه حملات استقلال شود.

هت‌تریک اسماعیلی چهارمین گل استقلال در تایم سوم

در تایم دوم، فاطمه اسماعیلی بار دیگر موفق به گلزنی شد و با به ثمر رساندن سومین گل استقلال، شمار گل‌های خود را در این مسابقه به دو رساند. در ادامه و در تایم سوم نیز اسماعیلی برای سومین بار دروازه هاکی پاندا را باز کرد تا ضمن ثبت هت‌تریک شخصی، چهارمین گل استقلال را به نام خود ثبت کند. دقایقی بعد حدیثه پور هاشمی گل پنجم استقلال را وارد دروازه تیم هاکی پاندا کرد. به این ترتیب، فاطمه اسماعیلی با سه گل، ستاره گلزن استقلال در این مسابقه بود و آبی‌پوشان با پنج گل در برابر یک گل حریف، برتری خود را به رخ کشیدند.

غیبت اسلامی و فرصت درخشش برای نظری

یکی از نکات قابل توجه این مسابقه، غیبت سارا اسلامی، دروازه‌بان اصلی استقلال، به دلیل مصدومیت بود. در غیاب او، فاطمه نظری، دروازه‌بان دوم آبی‌پوشان، مسئولیت حفاظت از دروازه استقلال را بر عهده گرفت و در ترکیب تیم قرار گرفت.



استقلال با ادامه روند موفقیت‌آمیز خود، بار دیگر نشان داد قهرمانی نیم‌فصل نخست اتفاقی مقطعی نبوده و این تیم با انگیزه و انسجام به دنبال ادامه مسیر قدرتمندانه خود در نیم‌فصل دوم است، تیمی که شکست‌ناپذیری‌اش را به یکی از ویژگی‌های مهم این فصل تبدیل کرده و همچنان برای حفظ جایگاه خود در بالاترین سطح رقابت‌ها می‌جنگد. در پایان مسابقه فریماه خانی به عنوان تاثیرگذارترین بازیکن استقلال در این دیدار معرفی شد.