باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سپهوند، مدیرعامل شرکت گاز لرستان، با اشاره به وضعیت ناترازی گاز در کشور اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، ۱۱ استان کشور در فصل سرد سال با تنش گازی مواجه خواهند شد که لرستان نیز در میان این استان‌ها قرار دارد.

وی با بیان اینکه احتمال بروز کسری گاز در بخش‌های خانگی و صنعتی وجود دارد، افزود: با توجه به شرایط موجود، تأمین پایدار گاز در روز‌های سرد سال با چالش‌هایی همراه خواهد بود و مدیریت مصرف در سراسر استان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

سپهوند با اشاره به وضعیت جغرافیایی و اقلیمی برخی شهرستان‌های لرستان تصریح کرد: شهرستان‌های دورود، ازنا، الیگودرز، نورآباد و سلسله به دلیل شرایط جغرافیایی و اقلیمی، قطعاً با تنش گازی مواجه خواهند شد و احتمال تأثیرپذیری این مناطق از محدودیت‌های تأمین گاز بیشتر است.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان تأکید کرد: برای کاهش فشار بر شبکه گازرسانی در این شهرستان‌ها، لازم است همه مناطق استان در مدیریت و کنترل مصرف گاز مشارکت داشته باشند تا بتوانیم میزان تنش گازی در مناطق آسیب‌پذیر را به حداقل برسانیم.

وی همچنین به وابستگی وضعیت مصرف و تأمین گاز لرستان به شرایط اقلیمی سایر مناطق کشور اشاره کرد و گفت: هرگونه تغییر در شرایط اقلیمی مناطق بالادستی، از جمله شهر‌های شمال کشور، می‌تواند بر میزان مصرف گاز در لرستان نیز تأثیرگذار باشد.

به گفته سپهوند، تغییرات آب‌وهوایی در مناطق مختلف کشور و افزایش مصرف گاز در پی سرمای هوا، می‌تواند معادلات تأمین و توزیع گاز را تحت تأثیر قرار دهد و فشار بیشتری بر شبکه گازرسانی استان وارد کند.

با این شرایط، مدیریت مصرف گاز در لرستان دیگر صرفاً یک توصیه عمومی نیست، بلکه به ضرورتی برای عبور از روز‌های سرد سال تبدیل شده است؛ به‌ویژه برای شهرستان‌هایی مانند ازنا، الیگودرز، دورود، نورآباد و سلسله که بنا بر اعلام مدیرعامل شرکت گاز استان، در معرض تنش گازی قرار دارند.