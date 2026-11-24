باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ «جواد گنجعلی»؛ رئیس مرکز فضای مجازی پلیس آگاهی فراجا اظهار داشت: در پی پایش و بررسی‌های تخصصی کارشناسان مرکز فضای مجازی پلیس آگاهی فراجا، فعالیت سایت موسوم به FNDK.Top که با تبلیغات فریبنده، کاربران را به سرمایه‌گذاری با وعده سود‌های نجومی ترغیب می‌کند، شناسایی شده است.

وی افزود: با توجه به شیوه تبلیغات و نحوه جذب کاربران، احتمال استفاده از شگرد کلاهبرداری پانزی در فعالیت این مجموعه مطرح است و موضوع برای بررسی ابعاد مختلف و صحت‌سنجی در دستور کار کارشناسان پلیس آگاهی قرار دارد.

این مقام انتظامی با اشاره به شناسایی مشخصات تعدادی از افراد مرتبط و سرشبکه‌های احتمالی این فعالیت تصریح کرد: شناسایی عوامل و تبلیغ‌کنندگان داخلی، بررسی ابعاد فعالیت مجموعه و پیگیری موضوع از طریق مجاری قانونی و در صورت لزوم بین‌المللی در دستور کار پلیس قرار دارد.

سرهنگ گنجعلی همچنین با اشاره به شناسایی فعالیت گسترده این شبکه در یکی از شهرستان‌های کشور گفت: در پی هماهنگی با مقام قضایی، اطلاعیه لازم برای افرادی که در ارتباط با فعالان موسوم به FNDK متحمل ضرر و زیان مالی شده‌اند، صادر شده و موضوع در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.

وی از افراد متضرر خواست ضمن حفظ مستندات پرداخت‌ها، تراکنش‌های بانکی و ارتباطات خود با این مجموعه، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت شکایت اقدام کنند.

رئیس مرکز فضای مجازی پلیس آگاهی فراجا در پایان تأکید کرد: شهروندان تا زمان روشن شدن ابعاد فعالیت و احراز اعتبار و مجوز‌های قانونی این مجموعه، از هرگونه ثبت‌نام، واریز وجه و سرمایه‌گذاری در سایت FNDK.Top خودداری کنند.