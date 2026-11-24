باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - زنان فلسطینی روز دوشنبه در غرب شهر غزه تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار توقف جنگ رژیم تروریستی اسرائیل و بهبود شرایط انسانی زنان آواره شدند.

این تجمع در حالی برگزار شد که با نزدیک شدن فصل زمستان، هشدار‌ها درباره تشدید رنج و مشکلات زنان آواره افزایش یافته و برگزارکنندگان از جامعه بین‌المللی به دلیل اقدام نکردن برای پایان دادن به رنج زنان نوار غزه انتقاد کردند.

این تجمع به دعوت «ائتلاف آگاهی‌بخشی زنان فلسطینی» برگزار شد و شرکت‌کنندگان پلاکارد‌هایی در دست داشتند که بر تامین نیاز‌های اساسی زنان آواره، بهبود شرایط اسکان و تضمین حداقل حقوق آنان تاکید می‌کرد.

ورده رضوان، عضو کمیته امور زنان نیرو‌های ملی و اسلامی، گفت این تجمع حامل پیام همبستگی زنان فلسطینی است؛ زنانی که برخی از آنان همسران خود را از دست داده‌اند، مجروح شده‌اند یا اعضای بدنشان قطع شده است؛ آن هم در شرایطی که جنگ، گرسنگی، آوارگی و کوچ اجباری همچنان ادامه دارد.

رضوان در حاشیه این تجمع و در گفت‌و‌گو با خبرگزاری آناتولی افزود که زنان غزه برای توانمندسازی دوباره به خدمات انسانی و بهداشتی نیاز دارند. او خواستار تامین اندام‌های مصنوعی برای زنانی شد که اعضای بدن خود را از دست داده‌اند و همچنین تسهیل دسترسی زنان مجروح به درمان شد.

رضوان با هشدار درباره تشدید رنج زنان و آوارگان هم‌زمان با فرارسیدن فصل زمستان، گفت مراکز اسکان از «حداقل امکانات زندگی» محروم هستند.

او همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست برای توقف جنگ اقدام کند و گفت: «غزه به زندگی نیاز دارد، غزه شایسته زندگی است. به غزه کمک کنید و آنچه باقی مانده است را نجات دهید؛ هر آنچه را که می‌توان نجات داد، نجات دهید.»

منبع: آناتولی