باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- آیین رونمایی از طرح انیستیتو ملی وزنه‌برداری، صبح امروز (سه‌شنبه) با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، سیدمحمدشروین اسبقیان معاون وزیر ورزش و جوانان، سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری و جمعی از ملی‌پوشان برگزار شد.

حسین افشین در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های علمی رشته وزنه‌برداری اظهار کرد: این رشته ارتباط مستقیمی با علم و مباحثی مانند نیرو، شتاب، گشتاور و بیومکانیک دارد و هوش مصنوعی می‌تواند در تحلیل حرکات ورزشکاران و اصلاح خطاهای فنی نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: با استفاده از دوربین‌ها و فناوری‌های هوشمند می‌توان سرعت حرکت وزنه، نحوه توزیع نیرو در بدن و عملکرد ورزشکار را بررسی کرد. همچنین هوش مصنوعی در شخصی‌سازی تمرینات، انتخاب وزنه مناسب، آنالیز رقبا و استعدادیابی می‌تواند به مربیان و ورزشکاران کمک کند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه اجرای این طرح در فدراسیون وزنه‌برداری گفت: با هماهنگی وزیر ورزش تصمیم گرفتیم هوش مصنوعی را وارد برخی فدراسیون‌ها کنیم که وزنه‌برداری یکی از این رشته‌هاست. این پروژه سه‌ماهه خواهد بود و قرار است اوایل اسفندماه برای بررسی نتایج و تغییرات ایجادشده دوباره از این مجموعه بازدید کنیم.

افشین همچنین از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه وزنه‌برداری دعوت کرد در اجرای این پروژه مشارکت داشته باشند.

در ادامه این مراسم، سیدمحمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، با تأکید بر اهمیت استفاده از فناوری در ورزش گفت: علمی کردن ورزش و بهره‌گیری از تکنولوژی هوش مصنوعی می‌تواند تأثیر مهمی در ارتقای عملکرد ورزشکاران داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به نتایج ورزشکاران ایران در رقابت‌های آسیایی و جهانی، تلاش و عملکرد ملی‌پوشان را عامل مهمی در افتخارآفرینی برای کشور دانست.