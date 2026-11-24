باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به مناسبت هفته بسیج پیامی یه شرح زیر منتشر کرد:



بسم‌الله الرحمن الرحیم

…فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْکَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ …

بسیج، پیش از آنکه یک عنوان باشد، یک فرهنگ و شیوه‌ای از مسئولیت‌پذیری در برابر سرنوشت جامعه است، فرهنگی که ریشه در ایمان، ایثار و باور به توان مردم دارد و در بزنگاه‌های تاریخی، خود را در میدان عمل نشان داده است.

جنگ تحمیلی اخیر، بار دیگر این حقیقت را پیش چشم همگان قرار داد که دفاع از ایران، تنها به حضور در میدان نبرد محدود نمی‌شود، بلکه در همبستگی مردم، ایستادگی در برابر تهدیدها، حفظ امید و همراهی برای عبور از روز‌های دشوار نیز معنا می‌یابد. آنچه در این تجربه اهمیت دارد، تداوم همان روحیه‌ای است که در فرهنگ بسیج ریشه دارد، روحیه‌ای که دفاع از میهن را با احساس مسئولیت در قبال آینده آن پیوند می‌زند.

قائد شهید امت، بسیج را «یک فرهنگ، یک گفتمان و یک تفکر» توصیف کرده‌اند و جوهره آن را «خدمت بی‌تظاهر و بی‌توقع به اجتماع و کشور» دانسته‌اند. این نگاه، افق بسیج را از عرصه دفاع فراتر می‌برد و سازندگی، آبادانی و خدمت به مردم را نیز دربرمی‌گیرد. اکنون که حدود نیم قرن از انقلاب اسلامی میگذرد این شجره طیبه درخت تناور و پر ثمری‌ست که آثار وجودی آن در همه جای ایران عزیزمان قابل مشاهده است.

اینجانب فرارسیدن هفته بسیج را به تمامی بسیجیان خانواده بزرگ ورزش، بویژه بسیجیان شرکت تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم فرهنگ بسیج مبتنی بر مسئولیت‌پذیری، همبستگی و خدمت صادقانه، همچنان سرمایه حرکت در مسیر عزت و پیشرفت باشد.

عباس واحدی

سرپرست شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور