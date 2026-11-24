باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان از ۵ تا ۸ آذرماه در مرکز ملی فوتبال زیر نظر کادر فنی برگزار می‌شود.

شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

فرزانه توسلی، مهتاب بنایی، نرگس امیرمحسنی، مبینا پروینی، مهدیه محمودی نیا، مارال ترکمان، مریم سلیمانپور و زیبا افروغ از تهران

مریم سادات سید، زهرا کیانی، الهام عناف چه، فهیمه قنبری، طناز باقری نیا، حدیث یاری از خوزستان

یاسمن مروت نژاد و آذین نخعی از اصفهان

فاطمه رحمتی از مرکزی

ملینا مرزبان از قزوین

شیرین صفار از خراسان رضوی

ستایش رضایی از مازندران