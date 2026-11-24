باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان از ۵ تا ۸ آذرماه در مرکز ملی فوتبال زیر نظر کادر فنی برگزار میشود.
شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعلام کرد:
فرزانه توسلی، مهتاب بنایی، نرگس امیرمحسنی، مبینا پروینی، مهدیه محمودی نیا، مارال ترکمان، مریم سلیمانپور و زیبا افروغ از تهران
مریم سادات سید، زهرا کیانی، الهام عناف چه، فهیمه قنبری، طناز باقری نیا، حدیث یاری از خوزستان
یاسمن مروت نژاد و آذین نخعی از اصفهان
فاطمه رحمتی از مرکزی
ملینا مرزبان از قزوین
شیرین صفار از خراسان رضوی
ستایش رضایی از مازندران