باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره علت خاموشی‌ها و وضعیت تولید برق کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی باید میان وضعیت تولید برق در تابستان و زمستان تفاوت قائل شد. اگر درباره تابستان صحبت کنیم، بله، با مشکل تولید برق مواجه هستیم؛ چراکه میزان تولید برق کشور متناسب با میزان مصرف نیست اما در فصل پاییز و زمستان، مشکل اصلی ما تولید برق نیست، بلکه کمبود سوخت نیروگاه‌هاست.

وی افزود: برای بررسی دقیق‌تر مشکل سوخت باید توجه داشت که حدود ۹۲ درصد برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و این نیروگاه‌ها به سوخت نیاز دارند. همچنین حدود ۸۰ درصد سوخت مورد نیاز این نیروگاه‌ها گاز است. حتی اگر شرایط جنگی نیز وجود نداشت، ما در شرایط عادی با مشکل تأمین گاز در زمستان مواجه بودیم و به همین دلیل برخی نیروگاه‌ها به سمت استفاده از مازوت می‌رفتند.

دبیر سندیکای صنعت برق کشور ادامه داد: امسال علاوه بر کسری گاز طبیعی که از گذشته وجود داشته، به دلیل حملات صورت‌گرفته در جریان جنگ ۴۰ روزه به پارس جنوبی و برخی زیرساخت‌های گازی کشور، میزان کمبود گاز بیشتر شده و در نتیجه مشکل تأمین سوخت نیروگاه‌ها مضاعف شده است.

مسائلی با اشاره به امکان جبران بخشی از کمبود گاز با استفاده از سوخت مایع گفت: تا حدی می‌توان با استفاده از گازوئیل، کمبود سوخت گاز را جبران کرد، اما این موضوع پیامد‌هایی به همراه دارد. نخستین پیامد آن افزایش آلایندگی هواست. از طرف دیگر، میزان تعمیرات نیروگاه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند؛ چراکه استفاده از سوخت مایع یا سوخت نیمه‌جامدی مانند مازوت، در مکانیزم‌های حرارتی نیروگاه‌ها استهلاک بیشتری ایجاد می‌کند و موجب بروز مشکلات فنی می‌شود. در نتیجه هزینه تعمیرات افزایش پیدا می‌کند و نیروگاه‌های بیشتری مستعد خروج از مدار تولید خواهند شد.

وی تصریح کرد: بنابراین اگر از گاز به سمت گازوئیل و مازوت برویم، از یک طرف هزینه تولید برق افزایش پیدا می‌کند؛ چراکه هزینه سوخت گازوئیل حدود چهار برابر گاز است و از طرف دیگر، با آلودگی هوا، کاهش راندمان نیروگاه‌ها و افزایش میزان تعمیرات مواجه خواهیم شد.

این مقام مسئول صنعت برق با اشاره به محدودیت ذخیره‌سازی و انتقال سوخت مایع در کشور بیان کرد: سوخت گازوئیل را می‌توان تا حدی ذخیره کرد، اما ظرفیت مخازن استراتژیک کشور محدود است و نمی‌توان تمام نیاز نیروگاه‌ها را در طول زمستان با سوخت گازوئیل تأمین کرد. به‌ویژه در مناطق شمالی کشور، اگر قرار باشد تمام برق مورد نیاز در طول زمستان از طریق گازوئیل تأمین شود، باید مخازن استراتژیک این مناطق حدود چهار بار مجدداً پر شوند که به حجم قابل توجهی سوخت نیاز دارد.

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که ما خط لوله انتقال سوخت از جنوب کشور به شمال کشور، در آن سوی کوه‌های البرز، نداریم؛ بنابراین باید سوخت با تانکر جابه‌جا شود که به تعداد بسیار زیادی تانکر و ظرفیت قابل توجهی برای حمل‌ونقل جاده‌ای نیاز دارد. به همین دلیل نمی‌توان به‌سادگی تصور کرد که تمام کمبود سوخت نیروگاه‌ها از این طریق جبران شود.

مسائلی تأکید کرد: به‌طور خلاصه، کمبود برق در زمستان در حال حاضر ناشی از کمبود سوخت گاز نیروگاه‌هاست. در ماه‌های سرد سال، بیش از ۵۰ درصد گاز در دسترس کشور به مصرف‌کنندگان خانگی اختصاص پیدا می‌کند و سهم بسیار کمتری به نیروگاه‌ها می‌رسد. از آنجا که امکان قطع گاز مصرف‌کنندگان خانگی وجود ندارد، زیرا قطع و وصل مجدد گاز آنها مشکلات خاص خود را دارد، طبیعتاً کسری گاز به نیروگاه‌ها و بخش صنعت منتقل می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر برخی صنایع به‌طور کامل با محدودیت مصرف سوخت مواجه شده‌اند و نیروگاه‌ها نیز قطعاً به سمت استفاده از سوخت مایع خواهند رفت، اما استفاده از مازوت نیز محدودیت‌های خاص خود را دارد و نمی‌توان بیش از حد از این سوخت استفاده کرد. در نتیجه، در شرایطی که امکان تأمین سوخت کافی وجود نداشته باشد، ناچار باید خاموشی‌ها به‌صورت مدیریت‌شده اعمال شود.

دبیر سندیکای صنعت برق کشور با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف برق در فصل زمستان گفت: همان‌طور که در تابستان توصیه‌هایی برای صرفه‌جویی در مصرف برق داشتیم، در زمستان نیز باید این موضوع را جدی بگیریم و حتی ضرورت آن بیشتر است؛ چراکه در تابستان اگر برق قطع می‌شد، مشکلاتی مانند تأمین آب، به‌خصوص در ساختمان‌های بلندمرتبه، وجود داشت، اما در کنار آن گرمای هوا نیز تا حدی قابل تحمل بود. در زمستان، مشکلاتی که در تابستان وجود داشت همچنان باقی است، با این تفاوت که تحمل سرما بسیار دشوارتر است.

وی با تأکید بر اینکه برق یک کالای اساسی است، اظهار کرد: ما بار‌ها تأکید کرده‌ایم که برق کالای اساسی است و باید توجه ویژه‌ای به آن شود. در همین زمینه این پرسش را از مسئولان بلندپایه کشور مطرح می‌کنیم که آیا برق در نظام اولویت‌بندی کشور، پس از حفظ مرز‌های سیاسی قرار دارد یا خیر؟ اگر برق در اولویت‌های سوم به بعد قرار بگیرد، طبیعتاً نمی‌توانیم در کوتاه‌مدت منتظر رفع ناترازی‌ها و کمبود برق باشیم.

مسائلی درباره راهکار‌های جایگزین برای تأمین برق در بخش خانگی گفت: در چنین شرایطی، به‌ویژه مصرف‌کنندگان خانگی باید به دنبال راهکار‌های جایگزین باشند. افرادی که در خانه‌های ویلایی زندگی می‌کنند و امکان استفاده از پشت‌بام را دارند، می‌توانند به سمت استفاده از پنل‌های خورشیدی و ذخیره‌ساز‌های انرژی بروند.

وی ادامه داد: در ساختمان‌های بلندمرتبه که امکان استفاده از برق پشتیبان برای هر واحد به‌صورت مستقل فراهم نیست و استفاده از پشت‌بام نیز با محدودیت مواجه است، باید استفاده از ذخیره‌ساز‌های انرژی مورد توجه قرار بگیرد. صنایع بزرگ نیز علاوه بر استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین برق بخش اداری خود، باید به سمت استفاده از ذخیره‌ساز‌ها حرکت کنند.

دبیر سندیکای صنعت برق کشور با اشاره به محدودیت دسترسی به تجهیزات مورد نیاز برای توسعه انرژی خورشیدی و ذخیره‌سازی برق تصریح کرد: یک نکته بسیار مهم این است که آیا پنل خورشیدی و ذخیره‌ساز به اندازه کافی و متناسب با نیاز کشور در دسترس است؟ پاسخ این سؤال منفی است. من از فروردین‌ماه تاکنون بار‌ها در مصاحبه‌ها اعلام کرده‌ام که میزان موجودی کشور در حوزه تجهیزات خورشیدی و ذخیره‌ساز‌ها بسیار محدود است.

وی افزود: از طرف دیگر، با توجه به قیمت این تجهیزات، طبیعتاً تنها دهک‌های هشتم، نهم و دهم جامعه امکان استفاده و بهره‌مندی از آنها را دارند و سایر دهک‌ها برای تهیه این تجهیزات به تسهیلات بانکی یا کمک‌های حمایتی نیازمند هستند. از این منظر، به نظر می‌رسد فراهم شدن این امکان برای همه اقشار جامعه در شرایط فعلی به‌سادگی محقق نخواهد شد.

مسائلی با اشاره به اینکه باید واقعیت محدودیت تأمین برق را پذیرفت، گفت: در شرایط فعلی باید به فکر راه‌حل‌های جایگزین باشیم. وقتی می‌پرسیم چرا برق را قطع می‌کنند، باید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا اساساً برق کافی برای عرضه وجود دارد یا خیر؟ واقعیت این است که سوخت مورد نیاز به اندازه کافی در اختیار نیروگاه‌ها قرار ندارد و همین مسئله موجب محدودیت تولید برق می‌شود.

وی هشدار داد: از همین حالا باید بدانیم که در تابستان نیز با کمبود برق مواجه خواهیم بود. علت این موضوع، نارسایی‌های اقتصادی صنعت برق است و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، مسئله ناترازی برق همچنان به‌عنوان یک عامل شناخته‌شده باید در سبد خانوار، صنعت و کسب‌وکار کشور در نظر گرفته شود.

دبیر سندیکای صنعت برق کشور در پایان خاطرنشان کرد: کمبود برق دیگر نباید به‌عنوان یک ریسک ناشناخته در نظر گرفته شود. ما می‌دانیم که اقتصاد برق ضعیف بوده و به دلیل همین ضعف اقتصادی، امکان توسعه، نوسازی و بهینه‌سازی صنعت برق به‌شدت کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در تمام ۳۶۵ روز سال و به‌صورت ۲۴ ساعته برق در اختیار داشته باشیم.