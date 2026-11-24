باشگاه خبرنگاران جوان - رسول صادقی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور با اشاره به برخورداری کشور از جمعیت قابل توجه جوان و در سن فعالیت اظهار کرد: حدود ۲۰ سال فرصت پیش روی کشور قرار دارد تا پیش از ورود به مرحله سالمندی، از این سرمایه انسانی به‌درستی استفاده کند؛ اما مسئله مهم این است که آیا سرمایه انسانی کشور به سرمایه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است یا خیر.

وی با تأکید بر محدود بودن فرصت اصلاح مسیر تحولات جمعیتی افزود: تأخیر در سیاست‌گذاری، اجرا و اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری در حوزه جمعیت به همراه داشته باشد.

صادقی با بیان اینکه سیاست‌گذاری جمعیت نیازمند تغییرات پارادایمی است، گفت: نخستین تغییر، عبور از سیاست‌های تک‌بعدی و حرکت به سمت سیاست‌های سیستمی است؛ چراکه جمعیت از اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ و سیاست جدا نیست و سیاست موفق باید همه این ابعاد را به‌صورت هم‌زمان در نظر بگیرد.

وی دومین ضرورت را تغییر رویکرد از سیاست‌های متمرکز بر ازدواج و فرزندآوری به سیاست‌های خانواده‌محور دانست و تصریح کرد: چرخه زندگی خانوادگی از کودکی و جوانی تا میانسالی و سالمندی را شامل می‌شود و توجه به تمام این مراحل می‌تواند به حل بسیاری از مسائل مرتبط با ازدواج و فرزندآوری کمک کند.

رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور با تأکید بر ضرورت ایجاد محیط‌های اجتماعی، نهادی، سازمانی و اداری دوستدار خانواده و کودک ادامه داد: تحقق این هدف تنها بر عهده دولت نیست و شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها، مؤسسات و سایر نهادها نیز باید در شکل‌گیری چنین محیطی مشارکت کنند.

صادقی، سومین تغییر ضروری را عبور از سیاست‌گذاری ملی و یکسان‌نگر به سمت سیاست‌گذاری منطقه‌ای و محله‌محور عنوان کرد و گفت: مؤلفه‌ها و ابعاد جمعیتی در مناطق مختلف کشور تفاوت‌های قابل توجهی دارند؛ بنابراین در کنار سیاست ملی، باید برای مسائل جمعیتی در سطح محلی و منطقه‌ای نیز راهکارهای متناسب طراحی شود.

وی با اشاره به ضرورت واقع‌گرایی در سیاست‌گذاری جمعیت اظهار کرد: سیاست‌گذاری باید از رویکرد مبتنی بر آرمان‌ها و آرزوها به سمت توجه به واقعیت‌های اجتماعی حرکت کند. جامعه ایرانی، به‌ویژه نسل‌های جدید، تحولات اجتماعی، فرهنگی، ارزشی و نگرشی قابل توجهی را تجربه کرده‌اند و نادیده گرفتن این تحولات می‌تواند اثربخشی اقدامات را کاهش دهد.

این کارشناس همچنین ارتقای جایگاه حکمرانی جمعیت در دولت را ضروری دانست و افزود: ملاحظات جمعیتی باید در بطن سیاست‌های توسعه کشور قرار گیرد و خانواده‌محوری به‌عنوان گفتمان حاکم بر سیاست‌ها مورد توجه باشد. همچنین لازم است از سازوکارهای فرابخشی، از جمله دبیرخانه ستاد جمعیت، حمایت و پشتیبانی بیشتری صورت گیرد.

صادقی در پایان بر ضرورت سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد تأکید کرد و گفت: سیاست‌گذاری مؤثر بدون شناخت تحولات جمعیتی، نگرش‌ها، باورها، رفتارهای جامعه و چالش‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست. در این مسیر، دانشگاه‌ها، نهادهای علمی و مؤسسات پژوهشی می‌توانند با اجرای پیمایش‌ها و پژوهش‌های تخصصی، در طراحی، اجرا، سنجش اثربخشی و ارزیابی سیاست‌های جمعیتی نقش مؤثری ایفا کنند.