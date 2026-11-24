باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، در حاشیه بازدید معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از این فدراسیون اظهار داشت: وزنه‌برداری پس از کشتی به‌عنوان دومین فدراسیون برای اجرای طرح هوش مصنوعی انتخاب شده است. این اتفاق می‌تواند به ارتقای سطح فنی ملی‌پوشان و توسعه فعالیت‌های علمی در این رشته کمک کند.

وی افزود: از فردا اجرای این طرح آغاز می‌شود و طی سه ماه آینده تجهیزات سخت‌افزاری نصب خواهد شد. همچنین برنامه داریم در کمتر از یک سال، فناوری هوش مصنوعی را در سطح گسترده‌تری در وزنه‌برداری کشور به کار بگیریم.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری با اشاره به جایگاه ایران در این رشته گفت: طی چهار سال گذشته جزو سه کشور برتر دنیا بوده‌ایم و در دو سال اخیر نیز رکوردهای جهانی را جابه‌جا کرده‌ایم. با این حال، هدف ما رسیدن به جایگاه نخست وزنه‌برداری جهان است و برای تحقق آن باید عملکرد کلی ورزشکاران در حرکات یک‌ضرب و دوضرب را ارتقا دهیم.

انوشیروانی درباره وضعیت ملی‌پوشان در مسیر المپیک عنوان کرد: پنج وزنه‌بردار مرد و یک وزنه‌بردار زن ایران در فرایند کسب سهمیه و رسیدن به سکو در انتخابی المپیک قرار دارند. تیم قدرتمندی داریم و برای حضور در المپیک پیش‌رو برنامه‌ریزی کرده‌ایم. امیدواریم بتوانیم مدال ارزشمندی کسب کنیم و برای رسیدن به طلای المپیک تلاش خواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره حضور باشگاه استقلال در وزنه‌برداری گفت: ورود باشگاه‌های بزرگ به رشته‌های المپیکی اتفاق مثبتی است و می‌تواند به توسعه این رشته‌ها کمک کند. امیدواریم استقلال به فعالیت خود در وزنه‌برداری ادامه دهد. همچنین به دنبال آن هستیم که لیگ برتر فصل آینده با حضور ۱۰ تیم برگزار شود.

رئیس فدراسیون وزنه‌برداری از میزبانی ایران در رقابت‌های باشگاهی آسیا خبر داد و گفت: بهمن‌ماه امسال نخستین دوره مسابقات باشگاه‌های آسیا را در کیش برگزار می‌کنیم و قرار است از سال آینده مسابقات باشگاه‌های جهان نیز به این برنامه اضافه شود.

انوشیروانی در پایان درباره پاداش مدال‌آوران اظهار داشت: در سه سال گذشته حمایت ویژه‌ای از مدال‌آوران داشته‌ایم و پاداش مدال‌های جهانی و بازی‌های آسیایی ناگویا بلافاصله پرداخت شده است. برای مدال طلا سه میلیارد و برای ثبت رکورد جهانی دو میلیارد در نظر گرفته‌ایم. همچنین برای المپیک برنامه حمایتی ویژه‌ای داریم و تلاش می‌کنیم با افزایش انگیزه ورزشکاران، زمینه کسب مدال طلا را فراهم کنیم.