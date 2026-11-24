باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی محرومان هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

تومیسلاو استراکال کارت قرمز، شجاع خلیل زاده انضباطی، خداداد عزیزی انضباطی تراکتور تبریز

عارف آقاسی کله سرخی کارت قرمز، یاسر آسانی کارت قرمز، پژمان ماندگاری مدیر رسانه انضباطی استقلال

علیرضا اشرف مدیر رسانه انضباطی پرسپولیس

محمدمهدی احمدی کارت قرمز استقلال خوزستان

علی کشاورز مربی ۲ اخطاره پیکان تهران

امیرحسین فارسی کارت قرمز خیبرخرم آباد

آرش رضاوند ۴ اخطاره سپاهان اصفهان

شاهین توکلی ۴ اخطاره فجرشهید سپاسی

فرشاد احمد زاده ۴ اخطاره فولاد خوزستان

بهنام برزای ۴ اخطاره، عرفان شهریاری کارت قرمز، مازیار زارع عشق دوست سرمربی کارت قرمز ملوان بندرانزلی

ابوالفضل کوهی کارت قرمز نساجی مازندران

یادآور می‌گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.