باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فایننشال تایمز روز سه‌شنبه گزارش داد وزارت جنگ آمریکا هنوز مجوز تحویل ۶۰ فروند موشک پاتریوت به اوکراین را صادر نکرده است.

این توافق پیش‌تر با اوکراین حاصل شده و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز با آن موافقت کرده است. با این حال، افراد آگاه از موضوع اعلام کردند که پرونده این توافق برای بررسی به مایکل دافی، معاون وزیر جنگ در امور تدارکات و پشتیبانی، ارجاع شده است.

در حال حاضر مشخص نیست علت تأخیر در اجرای این توافق چیست و پنتاگون نیز این گزارش را تأیید نکرده است.

یک مقام پنتاگون به این روزنامه گفت: «وزارت جنگ برای تسریع همکاری‌های صنعتی فراآتلانتیکی در زمینه سامانه دفاع هوایی و موشکی پاتریوت، با همکاری شرکای اروپایی و اوکراین، چندین مسیر موازی را دنبال کرده و همچنان به این تلاش‌ها ادامه می‌دهد.»

منبع: فایننشال تایمز