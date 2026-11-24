باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی محسنی دبیر نخستین جشنواره بین‌المللی نیما یوشیج با بیان اینکه این جشنواره از امروز سه شنبه سوم آذر تا پنج شنبه پنجم آذرماه در دانشگاه مازندران برگزار می‌شود، گفت: بیش از ۱۵۰ مقاله تخصصی از پژوهشگران ایران و کشور‌های حوزه قفقاز، آسیای مرکزی و شبه‌قاره هند به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

او با بیان اینکه این رویداد در بخش‌های کتاب، شعر، فیلم، پادکست، نقاشی، خوشنویسی و همایش علمی برگزار خواهد شد، افزود: هدف از برگزاری این جشنواره بازخوانی اندیشه، آثار و جایگاه ادبی نیما یوشیج و بررسی تاثیراو در عرصه‌های علمی، فرهنگی و هنری است.

محسنی با اشاره به گستره موضوعی جشنواره، ادامه داد: در بخش علمی، موضوعاتی همچون نیما و مطالعات فرهنگی، نیما و مطالعات اجتماعی، نیما و مطالعات هنری، نیما و مطالعات ادبی، نیما و نقد ادبی، نیما و شعر نو، نیما و شعر کلاسیک، نیما و شعر مازندرانی و نیما و مکاتب ادبی مورد توجه قرار گرفته است.

دبیر نخستین جشنواره بین‌المللی نیما یوشیج گفت: در بخش فرهنگی و هنری نیز رشته‌هایی همچون تئاتر، موسیقی محلی، عکاسی، نقاشی، فیلم، خوشنویسی و هنر‌های تجسمی پیش‌بینی شده است تا شخصیت و میراث نیما از منظر‌های متنوع مورد بررسی و بازآفرینی قرار گیرد.

محسنی با بیان اینکه مراسم اختتامیه این جشنواره صبح پنجشنبه ۵ آذر با حضور وزیر علوم برگزار خواهد شد، افزود: مجموعه دو جلدی مقالات علمی همایش نیما با بیش از هزار و ۷۰۰ صفحه در این جشنواره رونمایی و عرضه می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران