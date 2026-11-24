باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالحسین خسروپناه با حضور در چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در این حوزه به طرح‌ها و سیاست‌های جمعیتی جان تازه‌ای بخشیده است و طرح‌هایی مانند «کارت امید مادر» نیز با پیگیری‌های صورت‌گرفته به نتیجه رسیده است.

وی با اشاره به روند شکل‌گیری سیاست‌های جمعیتی در کشور افزود: موضوع جمعیت از جمله دغدغه‌هایی بود که از سوی رهبر شهید مطرح و برای پیگیری به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. این شورا نیز در سال‌های گذشته سیاست‌ها و سند‌های مرتبط را تصویب کرد و پس از آن مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به تصویب رساند و ستاد ملی جمعیت نیز تشکیل شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه ارکان مختلف حکمرانی جمعیت در کشور شکل گرفته است، گفت: سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، تقسیم مسئولیت‌ها و ایجاد ساختار‌های راهبری و نظارتی انجام شده و ستاد جمعیت نیز وظیفه هماهنگی، راهبری و نظارت را بر عهده دارد.

خسروپناه با اشاره به چالش‌های جمعیتی کشور تصریح کرد: مشکلات اقتصادی از جمله گرانی مسکن، دشواری تأمین سرپناه برای جوانان، بیکاری و اشتغال ناپایدار از مهم‌ترین موانع ازدواج و فرزندآوری هستند. در کنار این مسائل، تغییر نگرش نسبت به ازدواج و فرزندآوری، گسترش فردگرایی، تعدد دستگاه‌های مسئول و ضعف هماهنگی میان آنها نیز از دیگر چالش‌ها به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: در حوزه زنان و خانواده نیز دشواری جمع میان اشتغال، اثرگذاری اجتماعی و فرزندپروری، کمبود مهدکودک‌های باکیفیت و مسائل مرتبط با سلامت باروری از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه با وجود تدوین اسناد و تصویب قوانین همچنان تا وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد، اظهار کرد: بخش مهمی از مشکلات به رکن چهارم حکمرانی، یعنی اجرای سیاست‌ها بازمی‌گردد. برای مثال، قانون امنیت شغلی مادران پس از مرخصی زایمان باید به‌درستی اجرا شود، اما در برخی موارد مادران هنگام بازگشت به محل کار با موانع شغلی مواجه می‌شوند.

خسروپناه با اشاره به ضرورت حمایت از خانواده‌های دارای فرزند گفت: باید مشخص شود چه دستگاهی مسئول برخورد با مجموعه‌هایی است که از اجرای قانون حمایت از مادران خودداری می‌کنند. همچنین تأمین مسکن برای خانواده‌هایی که به واسطه فرزندآوری مشمول حمایت‌های قانونی شده‌اند، باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: اگر مشکل مسکن زوج‌های جوان و خانواده‌های دارای فرزند برطرف شود، بخش قابل توجهی از مسائل جمعیتی کشور نیز قابل حل خواهد بود. تأمین مسکن به‌صورت اجاره به شرط تملیک برای خانواده‌های مشمول حمایت‌های قانونی می‌تواند یکی از راهکار‌های مؤثر در این زمینه باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت حمایت‌های مالی از مادران اظهار کرد: طرح کارت امید مادر با اختصاص دو میلیون تومان به خانواده‌ها آغاز شده است، اما باید برای افزایش این حمایت‌ها نیز برنامه‌ریزی شود تا مبلغ آن متناسب با نیاز‌های خانواده‌ها ارتقا پیدا کند.

خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت حمایت از مادران شاغل گفت: باید میان مسئولیت‌های خانوادگی و فرصت‌های شغلی و علمی زنان تعادل برقرار شود. در همین راستا، در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی نیز توجه به مسئولیت‌های خانوادگی و فرزندپروری زنان مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مسئولیت تربیت فرزند از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: نباید فعالیت‌های ارزشمند مادران در خانواده و تربیت فرزندان نادیده گرفته شود و لازم است این مسئولیت‌ها در نظام‌های حمایتی و ارزیابی نیز مورد توجه قرار گیرد.

خسروپناه در پایان پیشنهاد کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه شورا با مشارکت ستاد‌های مرتبط، مجموعه‌ای از مسائل کلیدی جمعیت از جمله مسکن، سلامت مادران و فرزندان و حمایت‌های مالی را در اولویت قرار دهند و با تمرکز یک تا دو ساله بر این موضوعات، راهکار‌های عملی و اثربخش را دنبال کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول، زمینه اجرای بهتر سیاست‌های جمعیتی و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در این حوزه فراهم شود.