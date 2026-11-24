باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان بسیج رسانه استان فارس در رویداد ملی «جام رسانه امید» با کسب مقام نخست در بخش‌های «عکس» و «ایده‌پردازی» خوش درخشید؛ موفقیت‌هایی که به گفته رئیس بسیج رسانه فارس، با فعالیت گروه‌های رسانه‌ای متبرک به نام شهید غلامحسین غیب‌پرور رقم خورده است.

در آیین اختتامیه رویداد ملی «جام رسانه امید» که با حضور مقامات عالی کشور برگزار شد اهالی رسانه و فعالان رسانه‌ای استان فارس بار دیگر اقتدار و جایگاه رسانه‌ای خود را در سطح کشور به نمایش گذاشتند و توانستند جوایز برتر این دوره از مسابقات را از آن خود کنند.

در این دوره از مسابقات، سازمان بسیج رسانه استان فارس توانست با ارائه آثار و مستندات تصویری اثرگذار، عنوان مقام نخست بخش عکس (حسین خسروی) کسب کند.

همچنین در بخش ایده‌پردازی نیز، ایده‌های خلاقانه و نوین ارائه شده از سوی نمایندگان استان (میلاد امیر نژاد)، خوش درخشید با رای قاطع هیات داوران جشنواره بر سکوی نخست کشور ایستاد.

هادی رضایی، رئیس سازمان بسیج رسانه استان فارس، در خصوص این موفقیت بزرگ اظهار داشت:فارس تنها استانی بود که به کسب دومقام دست یافت این افتخارات ارزشمند، نتیجه تلاش، همت و کار تیمی خستگی‌ناپذیر خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌ای استان است که همواره در خط مقدم روایت پیشرفت و امیدآفرینی و فارس قوی قرار دارند.

رئیس بسیج رسانه فارس با اشاره به نام‌گذاری گروه‌های رسانه‌ای استان افزود: مایه مباهات و افتخار است که اعلام کنیم گروه رسانه‌ای ما در این رویداد، با نام مبارک و پربرکت شهید غلامحسین غیب‌پرور بود؛ شهیدی که نام و منش او همواره الهام‌بخش حرکت‌های جهادی، اخلاقی و انقلابی در عرصه رسانه است.

او در پایان خاطرنشان کرد: این موفقیت‌ها متعلق به تک‌تک اهالی رسانه استان فارس است و امیدواریم با تداوم این مسیر، شاهد نقش‌آفرینی‌های بیشتر و اثربخش‌تر جامعه رسانه‌ای فارس در تحقق اهداف ایران قوی و فارس قوی باشیم.

منبع: بسیج رسانه فارس