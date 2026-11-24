باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان به اوکراین درباره گسترش دامنه درگیری‌ها به منطقه دریای بالتیک هشدار داد.

وزارت دفاع آلمان در بیانیه‌ای به نقل از این وزیر اعلام کرد: «با توجه به حوادث اخیر در دریای بالتیک، نباید اجازه داد درگیری به این منطقه گسترش یابد. اوکراین نیز در این زمینه مسئولیت ویژه‌ای بر عهده دارد.»

این اظهارات پس از حمله به کشتی باری روسیه «اسپارتا ۲» در خلیج فنلاند، در روز شنبه گذشته، مطرح شد. این کشتی هنگام حرکت به سمت کالینینگراد، در فاصله سه مایل دریایی از مرز روسیه هدف حمله قرار گرفت.

در همین زمینه، الکسی بسپروزوانیخ، فرماندار منطقه کالینینگراد روسیه، تاکید کرد که هیچ تهدیدی متوجه تامین نیاز‌های این منطقه نیست. وی با اشاره به اینکه کشتی همچنان شناور است، گفت این شناور با محموله خود به بندر «سن‌پترزبورگ بزرگ» رسیده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه، پیش‌تر اعلام کرده بود که «مسکو شاهد روندی در جهت گسترش فعالیت‌های تروریستی در منطقه دریای بالتیک است و این موضوع را بسیار خطرناک می‌داند.»

وی افزود روسیه امیدوار است کشور‌های حوزه بالتیک از نفوذ خود بر کی‌یف برای هشدار دادن به اوکراین درباره گسترش این فعالیت‌های تروریستی در منطقه استفاده کنند.

منبع: المیادین