باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمزه رستم‌پور، رئیس سازمان شیلات ایران، با اشاره به وضعیت تولید شیلات در کشور اظهار کرد: مجموع صید و آبزی‌پروری کشور در سال گذشته به یک میلیون و ۵۷۰ هزار تن رسید و امسال نیز برآوردها حاکی از ادامه روند رو به رشد تولید در این بخش است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تولیدات شیلاتی کشور به بازارهای خارجی اختصاص دارد، افزود: حدود ۷۰ درصد میگوی تولیدی کشور صادر می‌شود و تاکنون ۳۰ هزار تن میگو برداشت شده است که روند صادرات این محصول نیز به‌صورت مستمر ادامه دارد.

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به مزیت‌های مصرف آبزیان در مقایسه با سایر منابع پروتئینی گفت: افزایش مصرف آبزیان در مقایسه با گوشت و مرغ، به منابع آب و خاک کمتری نیاز دارد و از نظر قیمت نیز می‌تواند گزینه مناسب‌تری برای مصرف‌کنندگان باشد.

رستم‌پور درباره وضعیت صادرات محصولات شیلاتی نیز بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۸۰۰ میلیون دلار صادرات محصولات شیلاتی ثبت شد و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز حدود ۱۷۰ هزار تن از این محصولات به خارج از کشور صادر شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشور در حوزه تولید آبزیان ادامه داد: بر اساس اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن محصولات شیلاتی هدفگذاری شده است؛ این در حالی است که با توجه به گستردگی سواحل شمالی و جنوبی کشور، ظرفیت تولید آبزیان بیش از ۱۰ برابر میزان فعلی قابل توسعه است.

رئیس سازمان شیلات ایران با تأکید بر ضرورت توسعه فرآوری و تنوع‌بخشی به محصولات شیلاتی گفت: باید در حوزه فرآوری محصولات، تنوع‌بخشی و متناسب‌سازی تولیدات با ذائقه مصرف‌کنندگان بیشتر کار شود؛ چراکه افزایش سرانه مصرف آبزیان علاوه بر کمک به تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه، می‌تواند از خروج ارز برای واردات سایر محصولات غذایی جلوگیری کند.