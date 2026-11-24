باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - یکی از دستورکارهای امروز مجلس شورای اسلامی طرح سوال از احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی توسط زینب قیصری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود.

قیصری در طرح سوال خود از وزیر کار دو سوال به شرح ذیل مطرح کرد: ۱-چرا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، ابلاغی مقام معظم رهبری عمل نمی‌شود؟، ۲-دلیل بلاتکلیفی و عدم ثبات مدیریتی در شرکت تاپیکو چیست؟

در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۰۷ رای موافق، ۱۱۵ رای مخالف، ۷ ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده قانع نشدند.

مجلس پیش از این دوبار به وزیر کار کارت زرد داده بود و این سومین کارت زرد میدری از مجلس بود.

متوسط عمر مدیران تاپیکو و شستا ۱۱ ماه است

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال زینب قیصری درباره علت بلاتکلیفی و بی‌ثباتی مدیریتی در شرکت تاپیکو، با تبریک هفته بسیج گفت: مفتخریم نهادی را که امام راحل بنیان‌گذاری کردند، امروز هر روز قوی‌تر و تنومندتر در عرصه‌های مختلف داخلی و جهانی حضور دارد. این ابتکار امام راحل یکی از دستاورد‌های بزرگ انقلاب اسلامی است و همه ما مدیون رشادت‌های بسیجیان و شهدای گرانقدر هستیم.

وی همچنین با درود به روح همه شهدا به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی، رهبر شهید انقلاب و فرماندهانی که برای حفظ کیان ایران اسلامی جان خود را فدا کردند، درباره موضوع سوال مطرح‌شده اظهار کرد: مسئله بی‌ثباتی مدیریتی در مجموعه شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوعی است که باید با عدد و رقم بررسی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وضعیت مدیریتی شرکت‌های تابعه این وزارتخانه تصریح کرد: مجموعه تاپیکو یکی از مجموعه‌های مهم سرمایه‌گذاری وزارت تعاون است که از زمان تأسیس وزارت رفاه تاکنون ۱۵ مدیر در آن تغییر کرده‌اند و متوسط طول عمر مدیران این شرکت ۱۱ ماه بوده است؛ بنابراین بی‌ثباتی مدیریتی مسئله‌ای است که همواره در این مجموعه وجود داشته و نمی‌توان آن را انکار کرد.

میدری در ادامه بیان کرد: در شرکت بالادستی این مجموعه، یعنی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، نیز طی ۱۴ سال گذشته ۱۳ مدیر تغییر کرده‌اند و متوسط عمر هر مدیر حدود ۱۱ ماه بوده است؛ بنابراین با یک مسئله ساختاری روبه‌رو هستیم که صرفاً به عملکرد یک وزیر یا یک دولت محدود نمی‌شود و باید دلایل ریشه‌ای آن را بررسی کرد.

وی با طرح این پرسش که آیا در دولت چهاردهم و دوره تصدی مسئولیت خود اقداماتی برای تقویت ثبات مدیریتی انجام شده است یا خیر، گفت: بخشی از این موضوع به مسئولیت یک وزیر مربوط می‌شود، اما وقتی مسئله در دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری تکرار شده است، باید دلایل ساختاری آن را پیدا کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: علت اصلی این وضعیت آن است که این مجموعه‌ها به وزارتخانه‌ها وابسته هستند؛ در حالی که یکی از اصول پذیرفته‌شده در اصلاح ساختار شرکت‌ها این است که شرکت‌ها باید از وزارتخانه‌ها خارج شوند. در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده است که این شرکت‌ها واگذار شوند و سهم دولت و مجموعه‌های مربوطه به کمتر از ۲۰ درصد کاهش پیدا کند.

میدری با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای واگذاری شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: یکی از شرکت‌هایی که خانم قیصری نیز نسبت به آن حساسیت دارند، پتروشیمی آبادان است. واگذاری این شرکت مدت‌ها زمان برد تا قیمت‌گذاری آن انجام شود.

وی افزود: اگر قرار بود این شرکت بر اساس قیمت سهام واگذار شود، سهم ما حدود ۲ همت می‌شد، اما تصمیم گرفتیم آن را بر مبنای قیمت جایگزینی محاسبه کنیم و حتی حاضر شدیم با قیمتی حدود دو برابر آن واگذار کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مخالفت کارگران با این واگذاری گفت: یکی از نکات درستی که مخالفان مطرح می‌کنند این است که ارزش پتروشیمی آبادان صرفاً به تجهیزات و دارایی‌های آن محدود نمی‌شود. ممکن است احداث یک پتروشیمی مشابه در آبادان ۱۵ همت هزینه داشته باشد، اما آیا دسترسی آن به گاز پالایشگاه آبادان، منابع آب و امکان تأمین مواد اولیه از پتروشیمی اروند نیز قابل تکرار است؟

میدری ادامه داد: این شرکت‌ها از موقعیت‌های انحصاری برخوردارند و مخالفان معتقدند که با واگذاری آنها، این موقعیت‌ها به‌درستی در قیمت‌گذاری لحاظ نمی‌شود و شرکت ارزان‌تر از ارزش واقعی خود به فروش می‌رسد.

وی با بیان اینکه در تلاش برای واگذاری رایتل و هواپیمایی آسمان نیز با اعتراض‌های مشابهی مواجه شده‌اند، گفت: در هر مورد، نهاد‌های نظارتی، کارگران و کارکنان معتقدند که شرکت‌ها با قیمت پایین واگذار می‌شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اصلاح برنامه هفتم توسعه یکی از راهکار‌های مورد پیگیری برای حل این مشکل است، اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در دو سال گذشته قصد انجام آن را داشتیم، اصلاح برنامه هفتم توسعه بود که به دلیل جنگ با مشکلاتی مواجه شد. اگر این اصلاح انجام شود و مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، دیگر وزیر در مجلس حاضر نمی‌شود که درباره تغییر مدیران این شرکت‌ها پاسخگو باشد.

میدری با بیان اینکه واگذاری شرکت‌ها مطابق سازوکار فعلی برنامه هفتم به‌سختی قابل اجراست، گفت: زمانی که دولت قصد داشت شرکت‌های خود را واگذار کند، بسیاری از آنها را به صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی داد و همین مسئله موجب شکل‌گیری بحران تصدی‌گری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.

وی با اشاره به گستردگی شرکت‌های تحت مدیریت این وزارتخانه از شیر پگاه تا هواپیمایی آسمان تأکید کرد: راه‌حل صحیح این است که مدیریت این مجموعه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.

میدری با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با کمیسیون اجتماعی مجلس و برخی نمایندگان برای اصلاح برنامه هفتم توسعه گفت: این موضوع اکنون در سطح سران مطرح است و در این زمینه دیداری نیز با آقای قالیباف داشتیم که ایشان هم تأیید کردند واگذاری مدیریت می‌تواند تجربه‌های مثبت و موفقی در کشور داشته باشد.

وی افزود: در سازمان بنادر، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت، هرجا از الگوی O&M یا بهره‌برداری و نگهداری استفاده کرده‌ایم و اجرای امور را به بخش خصوصی سپرده‌ایم، توانسته‌ایم نتایج مناسبی به دست آوریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تأکید بر اینکه تغییرات مدیریتی در تاپیکو صرفاً ناشی از نگاه سیاسی نیست، گفت: نگاه سیاسی که از سوی نهاد‌های سیاسی و عمومی بر این شرکت‌ها اعمال می‌شود، مدیریت آنها را چنان متشنج کرده است که در بسیاری از موارد مدیران تمایلی به ادامه فعالیت ندارند.

میدری در پایان بخش نخست پاسخ خود به سوال نماینده تهران با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم برای تقویت ثبات مدیریتی در شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در این دوره چند اقدام انجام داده‌ایم که برای ایجاد ثبات مدیریتی مؤثر و مهم است.

وی افزود: یکی از این اقدامات، ایجاد سامانه رصد و پایش است. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، آیین‌نامه‌ای را با همکاری وزارت اقتصاد به دولت ارائه کرده‌ایم تا نمایندگان بتوانند با استفاده از این سامانه، تحولات مدیریتی شرکت‌های تابعه را به‌صورت دقیق رصد و بررسی کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به مباحث مطرح‌شده درباره اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و وضعیت مدیریتی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (تاپیکو)، اظهار کرد: در خصوص سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، جلسات متعددی با کمیسیون مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کرده‌ایم و برنامه‌های وزارتخانه در این زمینه به‌صورت زمان‌بندی‌شده تدوین شده است.

وی افزود: برخلاف آنچه مطرح شد که وزارتخانه در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی اقدامی انجام نداده یا این موضوع را به حاشیه برده است، برنامه هفتم توسعه با توجه به همین سیاست‌ها تدوین و به مجلس ارائه شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در رتبه‌بندی دستگاه‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در کنار وزارت امور خارجه و وزارت نفت، جزو سه دستگاه برتر معرفی کرده است.

اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی در حال اجراست

میدری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات موجود در صندوق‌های بازنشستگی گفت: در برنامه هفتم توسعه اصلاحات مختلفی برای صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی شده که اجرای این اصلاحات در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: گزارش عملکرد وزارتخانه ارائه شده و رتبه این مجموعه نیز بر اساس ارزیابی دستگاه‌های نظارتی مجلس مشخص شده است. البته انتظار ما این بود که پیش از طرح انتقادات، فرصت شنیدن آخرین گزارش‌ها و توضیحات فراهم شود تا ابعاد موضوع به‌درستی روشن شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت مدیریتی شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و موضوع تاپیکو، بر ضرورت استفاده درست از شفافیت در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: شفاف‌سازی نباید به ابزاری علیه دستگاه اجرایی تبدیل شود.

میدری افزود: ما تمامی شرکت‌های مجموعه را در اختیار دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی ریاست‌جمهوری قرار داده‌ایم تا نهاد‌های نظارتی بتوانند بر عملکرد آنها نظارت کنند. حتی بازرسی ریاست‌جمهوری به‌صورت مکتوب از رئیس‌جمهور درخواست کرده است که این اقدام وزارت تعاون در سایر شرکت‌های دولتی نیز اجرا شود.

وی با اشاره به تغییرات مدیریتی در شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه اظهار کرد: در مدت یک سال، ۲۴۷ مدیر در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر کرده‌اند؛ در حالی که اگر این آمار را با دوره قبل مقایسه کنیم، تعداد تغییرات مدیریتی در آن دوره به حدود هزار نفر می‌رسد.

میدری با انتقاد از تغییرات مدیریتی گسترده در شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی در ماه‌های ابتدایی استقرار دولت جدید گفت: از اردیبهشت تا مردادماه، یعنی در دوره آغاز به کار دولت جدید، تغییراتی که در هیئت‌مدیره‌ها و مدیران شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی انجام شده، چهار برابر تغییراتی بوده که ما در دوره مسئولیت خود انجام داده‌ایم.

وی ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد زمانی که خلأ مدیریتی و قدرت در مجموعه‌ها ایجاد می‌شود، شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ‌ها نیز با تغییرات مدیریتی مواجه می‌شوند. در حوزه املاک نیز وضعیت مشابهی وجود دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تأکید کرد: هدف از ارائه توضیحات، روشن شدن واقعیت عملکرد وزارتخانه در حوزه اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و مدیریت شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی است.

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