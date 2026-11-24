باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز سروری در حاشیه چهارصد و پنجاهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز چند گزارش حسابرسی و آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیک در دستور قرار دارد، در مورد انتقال مخازن به زیر زمین اظهار کرد: این موضوع به صورت آزمایشی در حال انجام است و امیدواریم نتیجه خوبی حاصل شود. این اقدام هم در نمای شهری و هم در بهداشت می‌تواند اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه امروز کلنگ‌زنی و حفاری یکی از خطوط مترو در شهرری انجام خواهد شد، تصریح کرد: در بخش اتوبوسرانی هم متروباس‌ها در مسیر تهران است و احتمالاً از تعدادی از این اتوبوس‌ها شنبه رونمایی خواهد شد.

سروری با اعلام اینکه تمام دستگاه‌ها باید به رفع ناترازی انرژی کمک کنند، گفت: شهرداری یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان انرژی است و می‌تواند با استفاده از انرژی‌های پاک و استفاده مفید و حداقلی از روشنایی شهر به رفع بخشی از ناترازی کمک کند. در کنار این می‌تواند به دولت هم کمک‌هایی داشته باشد.

وی همچنین تصریح کرد: ما حتما با دورکاری کارکنان شهرداری مخالفیم و باید پای کار مردم باشد. درست است شرایط سخت باعث دورکاری برخی دستگاه‌ها می‌شود، اما طبیعتا اگر شهرداری دور کار شود اتفاق خوبی در خدمت به مردم رخ نمی‌دهد.

سروری در خصوص بازسازی پناهگاه‌های قدیمی گفت: این موارد کارکرد چندانی ندارد و در شرایط موجود جنگ قابل استفاده نیست. در جنگ امروز باید پناهگاه‌ها متناسب با وضعیت باشد.

وی بیان داشت: یکی از نکات مثبت حمل و نقل عمومی رایگان این است که در ایام جنگ بتوانیم به مردم در زیر زمین خدمات ارائه دهیم. استفاده بیشتر مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی ایمنی بیشتری برای آنها فراهم می‌کند.

نایب رئیس شورای شهر تهران در رابطه با تغییر ساعت کاری در شهرداری تهران، یادآور شد: شهرداری دستگاه خدمات‌رسان است. ما باید در این زمینه به دولت کمک کنیم و پیگیری خواهیم کرد که متناسب با شرایط با دولت همراهی کنیم.