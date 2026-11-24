باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - دکتر ابوالقاسم لعلی رئیس اورژانس بابل گفت:مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ بابل در آبان‌ماه امسال، ۱۰ هزار و ۳۰۲ تماس دریافت کرد که در مجموع به انجام ۳ هزار و ۵۵۶ مأموریت عملیاتی در شهرستان منجر شد.

او افزود: از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده، یک هزار و ۴۴۳ مأموریت شهری، ۲ هزار و ۱۰۷ مأموریت جاده‌ای و ۶ مأموریت انتقال بین مراکز درمانی بوده است.

دکتر لعلی با اشاره به عملکرد این مرکز در حوزه انتقال بیماران، گفت: در آبان‌ماه، یک زهرو ۴۳۳ بیمار و مصدوم توسط تکنسین‌های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

او افزود: در بخش حوادث ترافیکی نیز اورژانس بابل ۶۶۶ مأموریت انجام داده که از این تعداد، ۲۵۰ مأموریت شهری و ۴۱۶ مأموریت جاده‌ای بوده است.

رئیس اورژانس بابل ادامه داد: پس از مأموریت‌های تصادفی، مأموریت‌های مرتبط با مشکلات قلبی با ۱۰۲ مورد، مشکلات تنفسی با ۶۶ مورد و مسمومیت‌ها با ۶۶ مورد، از بیشترین فراوانی مأموریت‌های اورژانس در آبان‌ماه بوده‌اند.