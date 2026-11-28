باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: در حال حاضر شرایط عرضه و تولید مناسب است به طوریکه از ابتدای سال تاکنون، مشکلی در بحث بازار و عرضه نداریم.

به گفته وی، از ابتدای سال تولید داخل جوابگوی نیاز کشور بوده به طوریکه هیچ گونه کمبودی در عرضه نداشتیم و خوشبختانه گوشت به مقادیر کافی در کشور توزیع می شود.

صدردادرس ادامه داد: با توجه به نوسانات ارزی و افزایش قیمت تمام شده، مردم قدرت خرید ندارند که در نهایت با پیش بینی بارش های هواشناسی، امیدواریم که مراتع خوبی در سال آتی داشته باشیم که در نتیجه بدلیل شرایط مساعد زایش، تولید خوبی خواهیم داشت.

مدیر عامل اتحادیه دام سبک با توجه به نوسان نرخ ارز، دامدار مشکل خرید نهاده دامی دارد که باید حمایت از دامدار صورت بگیرد تا در سال آینده بتوانیم تولید خوبی داشته باشیم و مسئله تامین گوشت قرمز داخل را ادامه دهیم.

وی قیمت هر کیلو دام پروار ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با احتساب قیمت دام، قیمت هر کیلو لاشه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که براین اساس راهکار این است که با تقویت نظارت ها، مبدا و شاخص های نظارتی را با کمک بخش خصوصی تنظیم کنند و از طرفی با عرضه مستقیم از طریق تولید قراردادی بتوانند تعادل را در بازار ایجاد کنند.

صدردادرس گفت: در چند ماه باقی مانده پایان سال از وزارت جهاد کشاورزی انتظار می رود که از بخش تولید گوشت قرمز حمایت کند تا شاهد استمرار روند تامین تولید باشیم.