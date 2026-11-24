باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی، از دستیابی این استان به رتبه نخست کشور در تولید محصولات باغبانی خبر داد و گفت: سطح باغات فارس به بیش از ۳۸۹ هزار هکتار و تولید سالانه محصولات باغبانی به حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسیده است، ظرفیتی که جایگاه استان را در تأمین امنیت غذایی کشور برجسته می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به سهم حدود ۱۲.۲ درصدی فارس از سطح باغات کشور اظهار کرد: تولید محصولاتی همچون لیموشیرین، لیموترش، انار، خرما، انجیر خشک، بادام، خاکشیر و انگور، این استان را به یکی از قطب‌های اصلی باغبانی کشور تبدیل کرده است. همچنین صادرات لیموشیرین فارس به چین برای نخستین بار، گامی مهم در توسعه بازار‌های بین‌المللی محصولات کشاورزی استان به شمار می‌رود.

او، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای را از برنامه‌های مهم افزایش بهره‌وری دانست و افزود: در حال حاضر ۶۰۶ هکتار گلخانه در استان فعال است و حدود هزار هکتار نیز در مراحل اجرا و توسعه قرار دارد. تولید محصولات متنوع گلخانه‌ای از جمله فلفل دلمه‌ای، خیار، گوجه‌فرنگی و گل‌های شاخه‌بریده، علاوه بر تأمین بازار داخلی، زمینه صادرات و ایجاد اشتغال را فراهم کرده است.

حقیقی مدیریت مصرف آب و انرژی، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، بهسازی شبکه‌های انتقال آب و استفاده از فناوری‌های هوشمند را از اولویت‌های بخش کشاورزی برشمرد و گفت: طرح یکپارچه مدیریت آب، انرژی و غذا در منطقه خسروشیرین آباده در سطح ۵۵۷ هکتار در حال اجراست که بر اساس ارزیابی‌ها، کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب، افزایش ۲۰ درصدی عملکرد تولید و صرفه‌جویی ۳۰ درصدی انرژی را به دنبال دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس همچنین از اجرای برنامه‌های گسترده در حوزه حفظ نباتات و مکانیزاسیون خبر داد و بیان کرد: فعالیت ۵۷ ایستگاه پیش‌آگاهی آفات و بیماری‌های گیاهی، اجرای بیش از ۱۵ پایلوت مدیریت آفات، توسعه مبارزه زیستی و غیرشیمیایی و تجهیز حدود ۱۹ هزار دستگاه تراکتور به سامانه GPS، از جمله اقدامات انجام‌شده برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش دقت عملیات کشاورزی است.

او گفت: درجه مکانیزاسیون کاشت گندم دیم در استان نیز به ۷۳ درصد و گندم آبی به ۸۴.۷ درصد و ضریب مکانیزاسبون به ۲.۷ اسب بخار رسیده است.

منبع: جهاد کشاورزی فارس