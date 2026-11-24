باشگاه خبرنگاران جوان - تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: در راستای سیاست قرارگاه استانی نظارت بر بازار و به منظور صیانت از بازار و حمایت از حقوق مردم، در آبان ماه برای ۵۸۶ واحد متخلف پرونده تشکیل شد.

او افزود: گشت مشترک تعزیرات حکومتی با حضور روسای شعب تعزیرات حکومتی، بازرسان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و شبکه بهداشت برگزار شد که تعداد ۱۱۰ اکیپ از ۷۰۴ واحد صنفی بازررسی کردند و برای ۵۸۶ واحد صنفی متخلف با تخلفات گران فروشی و نصب نکردن نرخنامه و کم فروشی تشکیل پرونده شدند.

حسام گفت: گشت مشترک بازرسی بصورت روزانه با حضور رئیس شعبه و کارشناسان و بازرسان دستگاه‌های نظارتی برگزار می شود.

منبع:تعزیرات جکومتی مازندران