باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - جواد اسماعیلی عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان گفت: با توجه به کاهش عرضه در برابر تقاضا، قیمت سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و خیار افزایشی است.

وی قیمت هر کیلو گوجه فرنگی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان، پیاز ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان و خیار گلخانه ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به کاهش عرضه و صادرات بی رویه در ماه های اخیر، قیمت با نوساناتی روبرو شده است که با جلوگیری از صادرات، با برداشت پیاز از جنوب کرمان در ماه آتی جلوی التهاب قیمت گرفته می شود.

جوادی از توزیع روزانه ۲۰ تا ۲۵ هزار تن تمامی اقلام میوه و صیفی در میدان خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر کیلو نارنگی برگی ۴۵ تا ۷۰ هزار تومان، نارنگی سورت شده ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان، پرتقال ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، انار ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان، کیوی ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، لیموشیرین ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، گلابی ۲۰۰ تا ۲۸۰ هزار تومان است.

عضو اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید، نوسانی در بازار میوه نداریم و بازار سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز با افزایش عرضه و استمرار روند ممنوعیت صادرات به تعادل می رسد.