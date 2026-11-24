باشگاه خبرنگاران جوان - در سال‌های اخیر سهام عدالت به یکی از مهمترین موضوعات تبدیل شده است و سهامداران با فروش آن می‌توانند به نقدینگی دست پیدا کنند و مشکلات مالی خود را برطرف کنند و یا فرصتی برای سرمایه گذاری می‌شود. اما مدتی است که فروش سهام عدالت برای سهامداران ممنوع شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام مدتی است که دولت به ما اجازه فروش سهام عدالت را نمی‌دهد وما برای پرداخت رهن و اجاره منزل با مشکلات فراوانی رو‌به‌رو شدیم. حقوق من که کارگر هستم واقعا پایین است و با فروش آن گره مالی من تا حدودی برطرف می‌شود. لطفا پیگیری کنید تا هر چه زودتر این مشکل برطرف شود.

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