باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار داده‌های مهم تورمی آمریکا هستند تا نشانه‌هایی درباره تصمیم بعدی فدرال رزرو در زمینه نرخ بهره به دست آورند.

قیمت طلا روز سه‌شنبه در سطحی بالاتر از ۳۶۰۰ دلار در هر اونس باثبات ماند و با تثبیت رشد‌های جلسه معاملاتی پیشین، از کاهش فشار فروش بر فلزات گران‌بها در پی بازگشت رونق به سهام شرکت‌های فناوری بهره برد.

قیمت نقدی طلا تا ساعت ۰۵:۲۶ به وقت گرینویچ، با تغییر چندانی همراه نبود و در سطح ۳۶۳۱ دلار در هر اونس معامله شد. این روند تثبیت قیمت پس از آن ادامه یافت که طلا در اواخر هفته گذشته به پایین‌ترین سطح خود طی ۱۴ ماه اخیر رسیده بود.

بهبود وضعیت بازار‌های سهام جهان، با پیشتازی سهام شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و فناوری و در پی بازگشت جنسن هوانگ به سمت مدیرعاملی انویدیا، به کاهش نوسانات در بازار‌های مختلف دارایی کمک کرد.

افت شدید قیمت سهام شرکت‌های فناوری در هفته‌های اخیر، سرمایه‌گذاران را وادار کرده بود برای تأمین نقدینگی و پاسخ‌گویی به درخواست‌های تأمین وجه تضمین، بخشی از دارایی‌های طلای خود را نقد کنند.

اکنون توجه سرمایه‌گذاران به انتشار شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی آمریکا (PCE) در روز چهارشنبه معطوف شده است؛ شاخصی که معیار تورمی مورد ترجیح فدرال رزرو محسوب می‌شود و می‌تواند سرنخ‌هایی درباره روند سیاست‌های پولی و افزایش نرخ بهره ارائه دهد.

در حال حاضر، معاملات آتی نرخ بهره احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست ماه دسامبر فدرال رزرو را حدود ۹۵ درصد برآورد می‌کنند و احتمال باقی‌مانده به افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره اختصاص دارد.

افزایش نرخ بهره معمولاً بر قیمت طلا فشار وارد می‌کند؛ زیرا با بالا بردن هزینه فرصت نگهداری این فلز که سود دوره‌ای ندارد، جذابیت سرمایه‌گذاری در آن کاهش می‌یابد.

منبع: آناتولی