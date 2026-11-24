باشگاه خبرنگاران جوان - در پی گزارش‌های متعدد شهروندان درباره رفتار‌های تهدیدآمیز و ایجاد مزاحمت از سوی تعدادی از افراد در محدوده میدان تجریش، تیم عملیاتی پایگاه یکم پلیس اطلاعات تهران بزرگ شناسایی و برخورد با این افراد را در دستور کار قرار داد.

بررسی‌های پلیس نشان می‌داد افراد مذکور با پهن‌کردن بساط در معابر و مقابل واحد‌های صنفی، علاوه بر ایجاد سد معبر و اخلال در فعالیت کسبه، با تهدید شهروندان و برخورد‌های قلدرمآبانه موجب نارضایتی و سلب آسایش عمومی شده بودند.

دستگیری متهمان پس از حمله با سلاح سرد

به گفته پلیس، در ادامه این اقدامات، درگیری میان این افراد و تعدادی از دستفروشان رخ داد که طی آن چند نفر از متهمان با استفاده از سلاح سرد یکی از دستفروشان را از ناحیه سر و صورت مجروح کردند.

پس از اطلاع مأموران از حادثه، تیم عملیاتی پایگاه یکم پلیس اطلاعات در محل حاضر شد و افراد دخیل در درگیری و حمله با سلاح سرد را دستگیر کرد.

متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به اتهامات به مرجع قضایی معرفی شدند.