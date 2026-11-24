باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمهدی میری گفت: این طرح به‌عنوان سند راهبردی و نقشه راه توسعه کالبدی شهر، با پیش‌بینی جمعیت ۳۱ هزار و ۷۹۳ نفری در افق سال ۱۴۱۵، چارچوب لازم برای مدیریت توسعه شهری، ساماندهی کاربری اراضی و برنامه‌ریزی زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز شهروندان را فراهم می‌کند.

وی اظهار کرد: طرح جامع شهری یکی از مهمترین اسناد هدایت و مدیریت توسعه شهرهاست که با نگاهی بلندمدت، چگونگی گسترش محدوده شهری، نحوه استفاده از اراضی، توزیع کاربری‌های مختلف و نیازهای خدماتی و زیرساختی جمعیت را مشخص می‌کند.

وی افزود: تصویب طرح جامع شهر سوران گامی مهم در جهت ایجاد انسجام در برنامه‌ریزی شهری و هدایت توسعه این شهر بر اساس ضوابط و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده است چراکه برخورداری از یک سند جامع و مصوب امکان تصمیم‌گیری هدفمندتر در زمینه توسعه کالبدی و مدیریت اراضی شهری را فراهم می‌آورد.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با تشریح شاخص‌های جمعیتی این طرح بیان کرد: جمعیت پایه شهر سوران بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، ۱۵ هزار و ۹۲۷ نفر بوده که مطابق پیش‌بینی‌های انجام‌شده در مطالعات طرح، این میزان در افق نهایی سال ۱۴۱۵ به ۳۱ هزار و ۷۹۳ نفر خواهد رسید.

میری ادامه داد: بر اساس ضوابط و پیشنهادهای طرح جامع مساحت محدوده شهر سوران یک‌هزار و هشت هکتار و مساحت حریم آن پنج‌هزار و ۱۵۶ هکتار پیش‌بینی شده است که این محدوده‌ها چارچوب برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه آتی شهر را مشخص می‌کنند.

وی با تاکید بر اهمیت طرح‌های جامع در جلوگیری از گسترش نامتوازن شهرها تصریح کرد: توسعه شهری بدون برخورداری از برنامه‌ریزی اصولی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری مشکلاتی همچون پراکندگی ساخت‌وسازها، افزایش هزینه تأمین زیرساخت‌ها، توزیع نامناسب خدمات و دشواری مدیریت اراضی شود ازاین‌رو طرح جامع با تعیین چارچوب توسعه شهر به هدایت منطقی گسترش کالبدی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود کمک می‌کند.

میری خاطرنشان کرد: از مهمترین کارکردهای طرح جامع می‌توان به تعیین نحوه استفاده از اراضی شهری، پیش‌بینی فضاهای مورد نیاز برای سکونت، فعالیت‌های اقتصادی، خدمات عمومی، آموزشی، درمانی، فرهنگی و ورزشی، همچنین توجه به شبکه معابر و زیرساخت‌های شهری متناسب با نیازهای جمعیتی اشاره کرد.

وی افزود: این سند همچنین مبنای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری و سایر مجموعه‌های مسئول در حوزه مدیریت شهری قرار می‌گیرد و با مشخص کردن چارچوب توسعه در محدوده و حریم شهر زمینه برنامه‌ریزی منسجم‌تر برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی را فراهم می‌سازد.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: اهمیت تصویب طرح جامع سوران تنها به تعیین محدوده و مساحت توسعه شهر محدود نمی‌شود بلکه این طرح با ترسیم چشم‌انداز بلندمدت، بستری برای مدیریت صحیح منابع زمین، ارتقای کیفیت محیط شهری، توزیع متوازن خدمات و پاسخگویی به نیازهای جمعیت در سال‌های آینده ایجاد می‌کند.

میری گفت: با تصویب این طرح مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه شهر سوران از چارچوب مشخص و مصوبی برخوردار شده و دستگاه‌های مرتبط می‌توانند برنامه‌ها و اقدامات خود را در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای و متناسب با نیازهای پیش‌بینی‌شده شهر هماهنگ کنند.

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