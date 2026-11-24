باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- چهارمین آئین تجلیل از سرآمدان آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی صبح امروز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

در این آئین یوسف حجت، رئیس دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به چالش‌های دوران معاصر، گفت: در دنیایی که هوش مصنوعی می‌تواند حجم عظیمی از اطلاعات را در اختیار افراد قرار دهد، نقش استاد نه تنها کمرنگ‌تر نمی‌شود، بلکه اهمیت بیشتری می‌یابد؛ زیرا وظیفه اصلی استاد، فراتر از انتقال دانش، پرورش تفکر انتقادی، خلاقیت، قدرت پرسشگری، اخلاق حرفه‌ای و توانایی تشخیص درست از نادرست است.

حجت در ادامه با پرداختن به مبحث «سلامت آموزشی»، تصریح کرد: کیفیت آموزش نباید تنها یک عنوان افتخاری باشد.

وی افزود: اگر هدف دانشگاه حل مشکلات جامعه باشد، آموزش زیربنایی‌ترین مرحله در این مسیر است. بی‌توجهی به کیفیت آموزش و تمرکز صرف بر تولید مقاله و پژوهش، می‌تواند به زیربنای فعالیت‌های دانشگاهی آسیب برساند.

حجت همچنین با اشاره به ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص برای مقابله با مسائل پیچیده کشور در حوزه‌های کشاورزی، اقتصاد و فناوری، تاکید کرد: دانشگاه‌ها باید با تمرکز بر آموزش باکیفیت، توانایی حل مسائل ملی را کسب کنند. آنچه استاد به دانشجو می‌آموزد، فراتر از مطالب درسی است و در واقع باعث ایجاد اعتمادبه‌نفس، انگیزه و نگرش‌های پایدار در زندگی او می‌شود.