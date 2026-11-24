باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران، در نشست مشترک مدیران غله و خدمات بازرگانی استان‌های مازندران و تهران با حضور حیدرعلی نصر مشاور مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اهمیت پشتیبانی و تأمین ناوگان حمل برای انتقال به‌موقع کالا‌های اساسی، گفت: استان مازندران با توجه به ظرفیت بنادر و نقش آن در تأمین و انتقال کالا‌های اساسی کشور، آمادگی دارد با هماهنگی و همراهی مجموعه‌های مرتبط، در این زمینه همکاری مؤثری داشته باشد و در همین چارچوب، استان تهران را در اولویت برنامه‌ریزی و تأمین ناوگان حمل قرار داده‌ایم.

او با بیان اینکه تحقق برنامه‌های حمل و انتقال کالا‌های اساسی نیازمند پشتیبانی مستمر و تسریع در فرآیند‌های اجرایی است، افزود: تأمین ناوگان حمل، به‌ویژه خودرو‌های مورد نیاز برای جابه‌جایی گندم و تانکر‌های حمل روغن خام، مستلزم همکاری نزدیک شرکت‌های حمل‌ونقل، کارخانجات آرد و مجموعه‌های اجرایی است.

جعفری در پایان گفت: با هم‌افزایی، هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های فعال در این حوزه می‌توان روند انتقال محموله‌ها را تسریع کرد و زمینه تأمین به‌موقع کالا‌های مورد نیاز کشور و پشتیبانی از امنیت غذایی جامعه را فراهم آورد.