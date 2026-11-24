باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جرد کوشنر، نماینده ویژه آمریکا، هشدار داد که در صورت ادامه رویکرد کنونی رژیم تروریستی اسرائیل در نوار غزه، این رژیم به «کشوری مطرود در سطح بین‌المللی» تبدیل شود.

او در عین حال معتقد است رژیم تروریستی اسرائیل این فرصت را دارد که با تغییر سیاست‌های خود، از جنگی که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز کرد، در شرایطی خارج شود که امنیت بیشتری داشته باشد و در منطقه ادغام شود.

کوشنر در گزارشی که روز دوشنبه روزنامه «تایمز آو اسرائیل» به نقل از مجله آمریکایی «نیویورک» منتشر کرد، ادعا کرد رژیم تروریستی اسرائیل بر سر دوراهی قرار دارد؛ این رژیم می‌تواند از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ سربلند بیرون بیاید و به رژیمی امن‌تر تبدیل شود که در جهان ادغام شده است، یا مسیر کنونی خود را ادامه دهد؛ مسیری که آن را به رژیمی مطرود در سطح بین‌المللی تبدیل خواهد کرد.

به نوشته این روزنامه، اظهارات کوشنر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا او از چهره‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه به شمار می‌رود. پیش‌تر نیز مقام‌های دموکرات آمریکایی، در کنار روسای پیشین دستگاه‌های امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل، هشدار‌های مشابهی درباره پیامد‌های سیاست‌های این رژیم در قبال فلسطینیان مطرح کرده بودند.

نارضایتی ترامپ

این هشدار‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که نارضایتی در دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، به دلیل کارشکنی او در تلاش‌های «شورای صلح» برای پیشبرد طرح ترامپ جهت بازسازی نوار غزه افزایش یافته است. کوشنر یکی از اصلی‌ترین طراحان این شورا است که در ژانویه ۲۰۲۶ تاسیس شد.

جنبش حماس در ماه ژوئیه گذشته با نقشه راه تدوین‌شده از سوی این شورا برای خلع سلاح موافقت کرده بود. بر اساس این طرح، حماس باید سلاح‌های خود را به‌تدریج تحویل دهد و هم‌زمان نیرو‌های اسرائیلی از نوار غزه عقب‌نشینی کنند.

اما نتانیاهو این پیشنهاد را رد کرد و خلع سلاح کامل حماس را پیش‌شرط هرگونه عقب‌نشینی نیرو‌های اسرائیلی از این منطقه دانست. او همچنین مانع از فعال شدن نهاد‌های حکومتی و امنیتی شد که قرار است اداره نوار غزه را برعهده بگیرند و جایگزین این جنبش شوند.

رژیم تروریستی اسرائیل از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در نوار غزه مرتکب نسل‌کشی شده است؛ جنایتی که به شهادت بیش از ۷۴ هزار فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۷۶ هزار نفر دیگر، که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند، منجر شده است. همچنین ۹۰ درصد زیرساخت‌های این منطقه ویران شده است.

منبع: الجزیره