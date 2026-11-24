باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به روند صعودی بازار سرمایه، سهامداران باید در شرایط فعلی نکات مهمی را مدنظر قرار دهند و از تصمیم‌گیری‌های هیجانی و تحت تأثیر فضای مجازی و سیگنال‌های منتشرشده در این فضا خودداری کنند.

وی افزود: در شرایطی که بازار‌های مختلف روند صعودی به خود می‌گیرند، فعالیت کانال‌های فروش سیگنال، پکیج‌های آموزشی و افرادی که بدون داشتن مجوز و دانش تخصصی وارد این حوزه می‌شوند، افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی احتمال فعالیت افراد سودجو و کلاهبرداری نیز بیشتر می‌شود و سرمایه‌گذاران خرد ممکن است تحت تأثیر هیجانات بازار و سیگنال‌های افراد مختلف، تصمیم‌های اشتباهی اتخاذ کنند.

آسایش بیان کرد: یکی از مهم‌ترین و بااهمیت‌ترین اقداماتی که طی سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است. سرمایه‌گذاران بهتر است در مرحله نخست به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بروند و در مراحل بعدی از خدمات شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌های رسمی استفاده کنند. همچنین در حوزه دریافت مشاوره باید به شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری دارای مجوز‌های لازم مراجعه کنند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: موضوع آموزش نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و طبیعتاً در دوره‌های صعودی بازار پررنگ‌تر می‌شود. سازمان بورس و سایر دست‌اندرکاران بازار سرمایه نیز باید در این زمینه اقدامات آموزشی بیشتری انجام دهند تا فعالیت سیگنال‌فروشان کمرنگ شود و سرمایه‌گذاران بتوانند با آگاهی و دانش بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های کارگزاری و سایر مجموعه‌های فعال در بازار سرمایه می‌توانند در حوزه‌های مختلف از جمله تحلیل بازار، ارائه خدمات تخصصی و سبدگردانی به سرمایه‌گذاران کمک کنند؛ بنابراین سهامداران باید به جای اعتماد به افراد و کانال‌های غیررسمی، از ظرفیت نهاد‌های مالی مجاز استفاده کنند.

آسایش در ادامه درباره چشم‌انداز بازار سرمایه گفت: به‌طور کلی روند بازار سرمایه را در بلندمدت صعودی ارزیابی می‌کنیم و احتمالاً در بازه زمانی یک تا دو سال آینده نیز بازار می‌تواند روند مثبتی داشته باشد؛ البته در این مسیر طبیعتاً اصلاحاتی نیز در بازار اتفاق خواهد افتاد، اما در مجموع چشم‌انداز بازار را صعودی می‌بینیم.

وی در تشریح دلایل این ارزیابی اظهار کرد: این چشم‌انداز با توجه به دو عامل تکنیکالی و بنیادی قابل بررسی است که در این میان، عوامل بنیادی اهمیت ویژه‌ای دارند. گزارش‌های شرکت‌ها روزبه‌روز وضعیت بهتری را نشان می‌دهند و نسبت قیمت به درآمد (P/E) بازار نیز به سطوح مناسبی رسیده است.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت‌ها نیز طی چند ماه اخیر و به‌ویژه یک سال گذشته، در حوزه عملیات و توسعه اقدامات خوبی انجام داده‌اند و در نتیجه، میزان سودآوری بسیاری از شرکت‌ها و صنایع نسبت به سال گذشته به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. مجموعه این عوامل می‌تواند از تداوم روند صعودی بازار سرمایه در بلندمدت حمایت کند.