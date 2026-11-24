باشگاه خبرنگاران جوان - بارانی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان اعلام کرد: با مسدودسازی این چاه‌ها از برداشت غیرمجاز ۲۰ میلیون مترمکعب آب در استان جلوگیری شده است.

در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز، ۵۶۲ حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان از ابتدای سال جاری تاکنون شناسایی و مسدود شده است.

وی افزود: اجرای این اقدامات منجر به صرفه‌جویی ۲۰ میلیون مترمکعب آب شده که در چارچوب اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی گامی مؤثر در کاهش فشار بر سفره‌های آب زیرزمینی، جلوگیری از افت سطح آبخوان‌ها و صیانت از ذخایر ارزشمند آبی استان به شمار می‌رود.

بارانی با تأکید بر تداوم برخورد با برداشت‌های غیرمجاز خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی با جدیت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای قرار دارد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه صیانت از منابع آب صیانت از حقوق نسل‌های آینده و تضمین پایداری زندگی مردم است، تصریح کرد: مجموعه شرکت آب منطقه‌ای استان با تمام ظرفیت در مسیر حفاظت از منابع آبی، مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت این سرمایه ملی گام برمی‌دارد و تلاش می‌کند با اجرای برنامه‌های حفاظتی و مدیریت اصولی منابع آب، زمینه تأمین پایدار آب و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم شریف سیستان و بلوچستان را فراهم کند .

شرکت آب منطقه ای استان