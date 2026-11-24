باشگاه خبرنگاران جوان آرزو رئوفی‌راد - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری ضمن گرامیداشت مناسبت‌های پیش‌رو و یادکرد رویداد‌های اخیر، درباره روز بسیج مستضعفین، روز جزایر سه‌گانه، روز نیروی دریایی و سالروز ترور شهید فخری‌زاده سخن گفت و حادثه تصادف اتوبوس در ایلام را تسلیت گفت و افتخارات ورزشی کشور را تبریک گفت.

مهاجرانی با اشاره به پنجم آذر، روز بسیج مستضعفین، ابراز امیدواری کرد: بسیج با توجه به جایگاه خود به عنوان «لشکر عشق»، وظیفه و رسالتی را که از زمان امام راحل برای آن تعریف شده است، به درستی انجام دهد.

وی همچنین به نهم آذر، روز جزایر سه‌گانه اشاره کرد و گفت تنب بزرگ و تنب کوچک سه گوهر تابناک و جزء لاینفک خاک ایران عزیز هستند و جدایی‌ناپذیری این جزایر از ایران مورد تاکید است.

سخنگوی دولت با اشاره به هفتم آذر، روز نیروی دریایی، به دریادلان کشور خدا قوت گفت و سالروز ترور شهید فخری‌زاده را یکی از مصادیق بارز ترور دانست که به دست استکبار و رژیم صهیونیستی شکل گرفته است و افزود پروژه «ایران ساخت» در همین روز اجرا خواهد شد.

وی در ادامه حادثه دردناک تصادف اتوبوس در استان ایلام را به خانواده‌های جانباختگان تسلیت گفت و ابراز امیدواری کرد خداوند به آنان آرامش ببخشد.

مهاجرانی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع، از اعزام تیمی به استان و تلاش استاندار ایلام برای مدیریت موضوع و کاهش آسیب خانواده‌ها خبر داد.

سخنگوی دولت همچنین درگذشت دکتر گلشنی، یکی از مفاخر علمی کشور، رضا امیرخانی، نویسنده، و غلامرضا نیکخواه، بازیگر و کمدین کشور را تسلیت گفت و کسب عنوان بهترین مربی زن فوتبال آسیا توسط مرضیه جعفری و عنوان مرد سال فوتبال آسیا توسط علیرضا بیرانوند را تبریک گفت.

وی تاکید کرد این عناوین در سالی که درگیر جنگ بودیم نشان می‌دهد هر کسی در گوشه‌ای که مسئولیتی دارد، آن گوشه را مهم‌ترین جای دنیا می‌داند و کار خود را به بهترین نحو انجام می‌دهد.

سخنگوی دولت همچنین با قدردانی از تلاش زنان در دوران جنگ که جای خالی همسرانشان را برای فرزندان پر کردند، گفت این موضوع کمتر دیده شده، اما جای قدردانی دارد.

وی با اشاره به فشار‌های اقتصادی و فضاسازی‌های بیرونی که تلاش می‌کنند اراده ملی و نگاه دولت مبنی بر حفظ آرامش روانی جامعه و خدمت‌رسانی را مخدوش کنند، افزود: همه دولت‌ها در حال کار هستند و عده‌ای نیز تلاش می‌کنند شفافیت، صداقت و رویکرد گره‌گشایانه دکتر پزشکیان را محسوس کنند، اما شاهد برخورد بی‌انصافانه برخی رسانه‌ها با ایشان هستیم.

مهاجرانی با بیان اینکه هیچ غمی از این موضوع نداریم و باور داریم هر کسی کاری را انجام می‌دهد که رسالت خود می‌داند، تصریح کرد: رسالت این دولت خدمت‌رسانی است و رسالت برخی نیز ذات شیطانی است و هر کسی باید کار خود را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه دکتر پزشکیان با باور به اینکه «رطب خورده منع رطب کی کند» صرفه‌جویی در مصرف انرژی را از دولت و از خود و خانواده‌اش آغاز کرده است، گفت: آسیب به زیرساخت‌ها و شرایط چندسال اخیر ناشی از تحریم‌هاست و همه می‌دانند عدم سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت انرژی نتیجه تحریم‌های ظالمانه و خشن علیه کشور است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه اشتغال پایدار و روشن نگه داشتن چراغ صنعت از اولویت‌های دولت پزشکیان است، افزود: ایشان به همه اهالی دولت دستور داده‌اند از خودشان شروع کنند و این اقدام مبارکی است.

مهاجرانی با اشاره به اینکه پزشکیان نهج‌البلاغه‌خوان و قرآن‌خوان و عامل به قرآن است، گفت: چون عامل است مورد هجمه قرار می‌گیرد و مطمئن هستیم این هجمه‌ها بر محبوبیت ایشان تاثیر مثبت خواهد داشت، چراکه مردم به بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیده‌اند.

مهاجرانی گفت: پزشکیان مردم را محرم می‌داند و تاکید دارد با استفاده از صرفه‌جویی، نظم مالی، صیانت از معیشت مردم و انضباط اقتصادی بتوانیم کار را به درستی پیش ببریم و زیرساخت‌های راهبردی و دیپلماسی را به صورت کاملاً هماهنگ تقویت کنیم.

وی افزود: اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان از اول آذرماه انجام شد و تعهدات درمانی ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد، هزینه‌های مردم ۳۰ درصد کاهش یافت و سهم تأمین اجتماعی نیز به ۳۵ درصد رسید. همچنین ۳۰ همت از بدهی‌های بیمه‌ای پرداخت شد و حساب شرکت‌های بیمه‌ای کاملاً مشخص شد تا ماهانه مطالباتشان پرداخت شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: پرداخت حقوق کامل در طول ایام مرخصی زایمان به بیمه‌شدگان زن نیز تعلق گرفت که مطابق با قانون جوانی جمعیت است و ۷۵ درصد از آخرین مزد یا حقوق مبنا پس از کسر بیمه پرداخت می‌شود.

مهاجرانی با اشاره به طلیعه هفته زن و روز مادر گفت: جا دارد از زنان کابینه تشکر کنم.

وی افزود: خانم دکتر صادق، وزیر راه و شهرسازی، با نگاه مادرانه خود خبر‌های خوشی را اعلام کردند؛ یکی اینکه به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س) تا پایان سال هر هفته ۵ هزار واحد مسکونی تحویل و بهره‌برداری خواهد شد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: ایشان تاکید دارند واحد تکمیل‌شده به مردم تحویل داده شود و نمی‌خواهیم با روبان‌بریدن، واحد نیمه‌کاره را افتتاح‌شده اعلام کنیم؛ مهم مردم هستند که باید بهره‌برداران اصلی باشند و حس رضایت کنند؛ لذا تحویل ۵ هزار واحد واقعاً جای خدا قوت دارد.

وی افزود: نکته دوم اینکه به مناسبت روز جهانی معلولان، وزارت راه و شهرسازی به تمامی خانواده‌هایی که در کشور پنج معلول به بالا دارند، خانه‌هایی را خریداری و تحویل می‌دهد.

مهاجرانی تاکید کرد: داشتن یک فرد معلول در خانه کار را دشوار می‌کند و خانواده‌هایی که پنج معلول دارند حتماً صاحب خانه خواهند شد؛ این وعده محقق‌شده‌ای است که وزیر راه دادند.

سخنگوی دولت همچنین گفت: در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، ۱۵۶۰ اتوبوس جدید به ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای اضافه شده است.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که معمولاً هر سال خانواده‌ها را نگران می‌کند و داغ بر دل همه ما می‌نشاند، موضوع تصادفات جاده‌ای است که یکی از دلایل بررسی‌های میدانی، فرسوده بودن اتوبوس‌هاست. مهاجرانی ادامه داد در همین راستا در معاونت مربوطه وزارت راه و شهرسازی ۱۵۶۰ دستگاه تاکنون خریداری شده است. همچنین پرداخت تسهیلات بانکی به حدود ۵۰۰۰ راننده انجام شده؛ رانندگان با غیرتی که در ایام جنگ به خوبی از عهده موضوع لجستیک کشور برآمدند، در راستای حفظ اشتغال.

مهاجرانی گفت: کار دولت کار دشواری است، اما در دوره هفت‌ماهه گذشته بیش از ۴۰۰ همت تأمین مالی با استفاده از چهار ابزار نوین برای بنگاه‌ها انجام شده است.

وی افزود: در حوزه آموزش و پرورش رشد بیش از دو برابری سرانه آموزشی مدارس را داشتیم؛ یکی از چالش‌های مدیران مدارس دولتی نداشتن سرانه آموزشی است که کار مدیریت مدرسه را دشوار می‌کند و برخی اوقات مدیران را مجبور می‌کند راه‌های مختلفی را برای تأمین مالی دنبال کنند.

سخنگوی دولت ادامه داد: دادن سرانه کمک می‌کند مدیران با عزت و اقتدار کارشان را انجام دهند و این عدد از ۱۱ همت در سال ۱۴۰۴ به ۲۶ همت در سال ۱۴۰۵ رسیده است.

مهاجرانی گفت: در سرشماری انجام‌شده بیش از ۹۰ درصد کاهش هزینه داشتیم که از دستاورد‌های فناوری است و همچنین رتبه ایران در حوزه‌های فناوری ۲۰ پله بهتر شده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیحات تکمیلی را ارائه داده است.

وی با سپاسگزاری از زحمات کارمندان شرکتی دولت گفت: طبق وعده دولت برای پرداخت به ذی‌نفع نهایی و کمک به افزایش میزان دریافتی آنان، این کار در سه شرکت محقق شده است و این موضوع به جهت حجم قابل توجه همکاران شرکتی حائز اهمیت است.

تأکید دولت بر انتخاب سریع وزیر اطلاعات؛ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان پاسخگوی قیمت خودرو

سخنگوی دولت گفت: انتخاب سریع وزیر اطلاعات با توجه به اهمیت راهبردی این وزارتخانه و شرایط فعلی مورد تأکید رئیس‌جمهور است و پس از تصویب یک‌فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات، تعامل با مجلس ادامه دارد.

وی درباره خودرو نیز با اشاره به کارایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: قیمت خودرو بر مبنای قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد تعیین می‌شود.

مهاجرانی درباره طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و تعیین ضوابط و شرایط انتخاب وزیر گفت: انتخاب سریع وزیر با توجه به اهمیت راهبردی این وزارتخانه، به‌خصوص در شرایط فعلی، یکی از موضوعات مورد توجه رئیس‌جمهور است و ایشان به شدت روی این موضوع تأکید دارند.

وی افزود: یک‌فوریت موضوع تصویب شده و تعاملات با مجلس ادامه دارد و امیدواریم هرچه سریع‌تر وزیر شایسته‌ای که بتواند سکان این وزارتخانه راهبردی را با توجه به نقش بین‌دستگاهی آن در دست بگیرد، انتخاب شود.

سخنگوی دولت درباره خریداران خودرو در طرح‌های مشارکت در تولید که ماه‌های قبل ثبت‌نام کرده‌اند و موعد تحویل خودروهایشان فرا رسیده است، گفت: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این زمینه کاملاً کاراست و مطابق با ضوابط مربوط، قیمت خودرو بر مبنای قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد‌ها تعیین می‌شود و دستورالعمل‌هایی وجود دارد که هنگام خرید، توضیحات لازم به خریداران داده می‌شود.

وی تاکید کرد: دسترسی شهروندان به خودروی استاندارد و باکیفیت از موضوعاتی است که حق مردم دانسته می‌شود و خودرو به عنوان وسیله‌ای لازم و ضروری برای زندگی، از اولویت‌هاست و با توجه به شرایط موجود، مقداری افزایش قیمت‌ها وجود داشته است.