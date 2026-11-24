باشگاه خبرنگاران جوان - آیین آغاز به کار چهارمین دوره جایزه ملی جوانی جمعیت برگزار شد. سید حامد برکاتی، معاون ستاد ملی جوانی جمعیت و دبیر این رویداد، در این مراسم با تأکید بر لزوم صیانت از ساختار جوان جمعیتی کشور اظهار کرد: امروز مهم‌ترین مسئله، جلوگیری از حرکت کشور به سمت سالمندی جمعیت و حمایت واقعی از خانواده‌ها در مسیر فرزندآوری است. در کنار بسته‌های تشویقی، باید فرایند‌ها اصلاح و شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که دشواری‌های پیش روی خانواده‌ها کاهش یابد.

وی با اشاره به نگاه ویژه رئیس‌جمهور به مسئله جمعیت افزود: تأکید رئیس‌جمهور این است که سیاست جوان نگه داشتن جمعیت باید با قوت ادامه یابد. ایشان در مراسم هفته دفاع مقدس نیز تصریح کردند که ماندگاری ایران در گرو جوان ماندن جمعیت آن است.

برکاتی ادامه داد: در آخرین نشست ستاد ملی جمعیت نیز عنوان شد که اگر گره جمعیتی کشور باز نشود، سایر حوزه‌ها نیز دچار اختلال خواهند شد.

تقدیر از الگو‌های مردمی و مدیریتی

دبیر چهارمین جایزه ملی جوانی جمعیت با تشریح فلسفه برگزاری این رویداد گفت: هدف ما تجلیل از افرادی است که در عرصه حمایت از خانواده و جمعیت اثرگذار بوده‌اند؛ از خود خانواده‌ها گرفته تا مدیران و دستگاه‌هایی که با اصلاح یک رویه اداری، گرهی از مشکلات مردم باز کرده و مسیر فرزندآوری را تسهیل کرده‌اند.

به گفته وی، در این دوره تلاش شده است به‌جای صحبت کردن به نمایندگی از مردم، تریبون در اختیار خود مردم قرار گیرد و از کنشگران واقعی این حوزه و خانواده‌های برگزیده شرکت‌کننده در رویداد تقدیر شود.

برکاتی یکی دیگر از اهداف این رویداد را به اشتراک‌گذاری تجربه‌های موفق دانست و تصریح کرد: موضوع جمعیت باید کوتاه، دقیق و کاربردی مطرح شود؛ به این معنا که اگر در یک استان، شهر یا دستگاه اجرایی تجربه موفقی شکل گرفته است، بتوان آن را به دیگر نقاط کشور نیز تسری داد.

سازوکار داوری رویداد

معاون ستاد ملی جوانی جمعیت درباره روند اجرایی این دوره توضیح داد: شاخص‌های ارزیابی به تصویب شورای سیاست‌گذاری رسیده است. کمیته اجرایی از حدود دو ماه و نیم قبل، مراحل اجرایی را پیش برده و کمیته علمی نیز در تدوین شاخص‌ها و بررسی اقدامات نقش داشته است. داوری نهایی نیز بر اساس معیار‌های مشخص انجام شده است.

وی درباره ترکیب داوران گفت: آیین‌نامه، حضور ۷ تا ۹ داور را پیش‌بینی کرده بود که امسال این رویداد با ترکیب کامل ۹ نفره برگزار شد. رئیس رویداد، رئیس کمیته علمی، رئیس کمیته اجرایی، نماینده شورای سیاست‌گذاری و چند عضو منتخب این شورا در کمیته داوری حضور داشتند و تأییدیه دبیر ستاد ملی جمعیت نیز اخذ شد.

برکاتی با اشاره به حضور خانم دکتر وحید دستجردی در همه نشست‌ها خاطرنشان کرد: جلسات به‌صورت منظم و با مدیریت ایشان برگزار شد؛ اطلاعات اولیه جمع‌آوری، مستندات تکمیل و راستی‌آزمایی شد و پس از ارائه به داوران، ارزیابی‌ها صورت گرفت و امروز به مرحله معرفی برگزیدگان رسیده‌ایم.

مشوق‌ها به‌تنهایی کافی نیستند

وی با بیان اینکه حمایت از خانواده‌ها اصل اساسی است، تأکید کرد: مشوق‌ها لازم‌اند، اما کافی نیستند. باید هم‌زمان با تشویق، فرایند فرزندآوری نیز اصلاح شود. طرح «کارت امید مادر» از جمله برنامه‌هایی است که در ستاد ملی دنبال می‌شود، اما مسئله اصلی، هموارسازی مسیر و ایجاد شرایط واقعی برای خانواده‌هاست.

انتظارات از رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی

دبیر رویداد ملی جوانی جمعیت درباره نقش رسانه‌ها گفت: رسانه باید صدای مردم باشد؛ درباره جمعیت برای مردم بنویسد و مشکلات مسیر فرزندآوری را بازتاب دهد. ملاک انتخاب رسانه‌های برتر نیز همین بود؛ رسانه‌ای که دغدغه مردم را به زبان رسانه ترجمه کرده و به گوش مخاطب رسانده باشد.

برکاتی با اشاره به رویکرد محله‌محوری و مسجد‌محوری مورد تأکید رئیس‌جمهور برای اداره کشور افزود: این رویکرد برای آینده در دستور کار است و ظرفیت انجام اقدامات بزرگ را دارد، اما بدون مشارکت تشکل‌های مردمی محقق نمی‌شود.

وی خطاب به دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: وظیفه دستگاه‌ها، برداشتن موانع از سر راه مردم برای تسهیل حمایت از خانواده‌هاست. شرکت‌ها، نهاد‌ها و مدیرانی که اقدامات قابل تعمیم انجام داده‌اند، باید به‌عنوان الگو معرفی شوند تا دانشگاه‌ها، شهر‌ها و سایر دستگاه‌ها نیز از این تجربه‌ها بهره ببرند.

برکاتی در پایان با تأکید بر نقش نخبگان گفت: تحقق سیاست‌های جمعیتی بدون مشارکت جامعه علمی ممکن نیست و برنامه‌ها باید به‌صورت علمی طراحی و مدیریت شوند.

مشارکت ۳ هزار و ۲۲۷ نفر با وجود فشار‌های اقتصادی

وی درباره آمار مشارکت در این دوره اظهار کرد: سامانه‌ای برای ثبت‌نام راه‌اندازی شد و در بازه‌ای حدود ۱۵ تا ۱۶ روزه، به دلیل ضرورت آغاز فرایند داوری، ثبت‌نام انجام شد.

به گفته برکاتی، ۶۹۱ نفر به مرحله بررسی مقدماتی رسیدند و با اضافه شدن ۵۳۶ نفر دیگر در مرحله بعد، مجموع شرکت‌کنندگان این دوره به ۳ هزار و ۲۲۷ نفر رسید.

وی افزود: با توجه به فشار‌های اقتصادی و شرایط روانی ناشی از جنگ، پیش‌بینی می‌کردیم میزان مشارکت نسبت به سال ۱۴۰۴ کمتر باشد؛ زیرا در چنین شرایطی معمولاً مشارکت‌های مردمی در برخی حوزه‌ها کاهش می‌یابد.