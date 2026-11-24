باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدعلی لکزایی، فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری عامل اصلی یک باند کلاهبرداری اینترنتی با شیوه فیشینگ خبر داد و اظهار کرد: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان و ثبت شکایت درباره برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی، موفق به شناسایی متهم اصلی این پرونده شدند و با هماهنگی مرجع قضایی وی را دستگیر کردند.

۲۵ میلیارد ریال از حساب شاکیان برداشت شد

فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان با اشاره به ابعاد این پرونده بیان کرد: تاکنون بیش از ۴۰ شاکی در سیستان و بلوچستان و سایر استان‌های کشور شناسایی شده‌اند و بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع مبالغ برداشت‌شده از حساب قربانیان حدود ۲۵ میلیارد ریال است.

لکزایی ادامه داد: با اقدامات پلیس فتا، مبالغ برداشت‌شده در حساب متهم مسدود شده و پس از طی مراحل قانونی به مالباختگان بازگردانده خواهد شد.

وی با هشدار درباره شگرد‌های کلاهبرداری اینترنتی از شهروندان خواست از باز کردن لینک‌های ناشناس و وارد کردن اطلاعات بانکی در صفحات غیرمعتبر خودداری کنند و برای پیگیری موارد مشکوک، صرفاً از درگاه‌ها و مراجع رسمی استفاده کنند.

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