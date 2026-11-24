باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - در حاشیه صحن علنی امروز (سه‌شنبه، ۳ آذر) مجلس شورای اسلامی تعدادی از نمایندگان متشکل از عباس گودرزی، حجت‌الاسلام سلیمی، حجت‌الاسلام سیاوشی، علی خزایی، مهرداد گودرزوند چگینی، محمد رستمی، محمد سراج، حجت‌الاسلام محمد سبزی، حجت‌الاسلام سید محمد سادات ابراهیمی، کمال حسین‌پور، حجت‌الاسلام روانبخش، سید مرتضی محمودی، مهرداد لاهوتی و عده دیگری از نمایندگان به سراغ حجت‌الاسلام حمید رسایی رفتند تا وی را برای آشتی‌کنان با محمدباقر قالیباف راضی کنند که در نهایت وی را به سمت جایگاه هیئت‌رئیسه هدایت کردند و رسایی و قالیباف در صحن مجلس با یکدیگر مصافحه کردند.