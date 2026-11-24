باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل میرغضنفری امروز در جلسه شورای شهرستان رشت که در دفتر فرماندار برگزار شد، با اشاره به اهمیت تأمین آب در روند توسعه و آبادانی شهرستان، اظهار کرد: آب از اولویت‌های اصلی ما در برنامه‌ریزی شهرستان است و در کمیته برنامه‌ریزی نیز این موضوع در اولویت نخست قرار دارد؛ چراکه کمبود آب به‌طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین اعتبار خط انتقال آب از لاکان به پیربازار، افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و همراهی نمایندگان شهرستان، از ظرفیت مدیریت محرومیت‌زدایی ارتش برای تأمین ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار در این پروژه استفاده شد و تداوم مسیر و تکمیل اقدامات مربوط به آن نیز باید با جدیت دنبال شود.

فرماندار رشت با اشاره به مشکلات حوزه آب و فاضلاب در نقاط مختلف شهرستان، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مطالبات مطرح‌شده در سطح شهرستان به مسائل آب و فاضلاب مربوط می‌شود و این موضوع از اولویت‌های مهم پیگیری در سطح شهرستان است.

میرغضنفری همچنین با اشاره به سفر اخیر معاون اجرایی رئیس‌جمهور، اظهار کرد: در این سفر نیز مسائل و مشکلات حوزه آب و فاضلاب از موضوعات مهم و اولویت‌دار مورد پیگیری بود و استاندار گیلان به‌صورت ویژه این مسائل را دنبال کردند که در این زمینه مصوبات خوبی نیز به دست آمد. ضروری است با تداوم پیگیری‌ها در سطح ملی، زمینه اجرای این مصوبات و عملیاتی‌شدن پروژه‌های حیاتی آب و فاضلاب شهرستان فراهم شود.

وی در ادامه به موضوع تغییر کاربری اراضی روستایی و بازنگری طرح‌های هادی پرداخت و گفت: تغییر کاربری باید در راستای منافع روستاییان باشد و به‌گونه‌ای انجام شود که زمینه ساخت‌وساز، ماندگاری جمعیت و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در روستاها فراهم شود.

میرغضنفری با اشاره به برخی محدودیت‌ها در بازنگری طرح‌های هادی روستایی، افزود: در برخی موارد، بازنگری‌ها به‌جای رفع موانع و افزایش ظرفیت توسعه روستاها، محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است؛ موضوعی که با سیاست‌های کلان حمایت از روستاها و تقویت اقتصاد روستایی همخوانی ندارد.

فرماندار رشت با تأکید بر ضرورت رفع موانع توسعه روستایی، خاطرنشان کرد: حمایت از توسعه روستاها و رفع محدودیت‌های موجود باید مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و این موضوع از جمله اولویت‌های مهم در امور شهرستان است.

میرغضنفری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مختلف تأمین اعتبار برای اجرای پروژه‌های عمرانی شهرستان، اظهار کرد: استفاده از اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی، ظرفیت اعتباری نمایندگان، منابع ملی و همکاری دستگاه‌هایی همچون بسیج سازندگی از جمله راهکارهایی است که برای پیشبرد طرح‌های عمرانی و پاسخگویی به مطالبات مردم دنبال می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مدیران دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد امور شهرستان، پیگیری مستمر و پرهیز از تأخیر در اجرای پروژه‌ها را ضروری دانست و گفت: همه مشکلات حوزه عمران و آبادانی ناشی از کمبود منابع مالی نیست و در برخی موارد، پیگیری به‌موقع و مستمر مدیران می‌تواند روند اجرای طرح‌ها را تسریع کند.

فرماندار رشت در پایان بر اهمیت استمرار جلسات شورای شهرستان و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اعضا تأکید کرد و افزود: هدف از برگزاری این نشست‌ها، هم‌اندیشی و دستیابی به راهکارهای عملی برای رفع مشکلات مردم است و حتی حل یک مسئله از مسائل شهرستان نیز می‌تواند دستاورد ارزشمندی برای این جلسات باشد.

منبع: روابط عمومی