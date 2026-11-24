باشگاه خبرنگاران جوان- ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، از تشکیل ۴۱ پرونده حقوقی و کیفری درباره جنایات و اقدامات دشمنان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان خبر داد و گفت: تعقیب کیفری متهمان و عوامل دخیل در این جنایات از برنامه‌های مهم قوه قضاییه است.

عتباتی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه رسیدگی حقوقی به پرونده شهدای دبستان شجره طیبه میناب اظهار کرد: پیگیری قضایی این جنایات و تعقیب کیفری متهمان و عوامل دخیل در آنها، یکی از برنامه‌های مهم قوه قضاییه است.

وی افزود: حسب دستور رئیس قوه قضاییه و با توجه به تأکیدات و فرامین امام شهید و همچنین تأکیدات رهبر معظم انقلاب، دستگاه قضایی این موضوعات را از منظر حقوقی و قضایی و با همکاری همه عوامل و دست‌اندرکاران پیگیری می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در مجموع ۴۱ پرونده مرتبط با این جنایات تشکیل شده است، تصریح کرد: این پرونده‌ها هم در حوزه کیفری و هم در حوزه حقوقی تشکیل شده و ناظر بر اقدامات دشمنان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان است.

عتباتی ادامه داد: امروز نخستین جلسه رسیدگی به پرونده حقوقی مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی شهدای میناب برگزار شد و در بخش قابل توجهی از پرونده‌های کیفری نیز کیفرخواست صادر شده است.

وی با اشاره به برخی پرونده‌های تشکیل‌شده گفت: پرونده کیفری شهدای میناب، پرونده شهدای لامرد و لارستان، پرونده ناو دنا و همچنین پرونده شهادت قائد شهید امت و تعدادی از اعضای خانواده ایشان از جمله پرونده‌هایی است که در دستگاه قضایی در حال پیگیری است و برخی از آنها در نوبت رسیدگی قرار دارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت رعایت اصول دادرسی در این پرونده‌ها خاطرنشان کرد: در کنار اینکه داغدار و متأثر از جنایات وحشیانه دشمنان هستیم، فرایند دادرسی قانونی، عادلانه و متقن نیز در دستور کار دادگاه قرار دارد.

وی تأکید کرد: بر این اساس، رسیدگی‌ها با لحاظ تمامی عناصر و الزامات دادرسی عادلانه و منصفانه و در چارچوب فرایندی مستقل در تشکیلات قضایی دنبال خواهد شد.